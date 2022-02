V Nemocnici České Budějovice pracuje necelá dvacítka zdravotníků z Ukrajiny. Do pátečního odpoledne nikdo z nich neavizoval, že by kvůli konfliktu s Ruskem chtěl odjet do rodné země. „Máme tady devatenáct zaměstnanců ukrajinské národnosti. Zatím nás kvůli odjezdu nikdo nekontaktoval,“ uvedla mluvčí nemocnice Iva Nováková. „Ale jsme na to připraveni,“ dodala.

Více než třicet Ukrajinců pracuje ve strojírenské firmě JihoTech, která sídlí v obci Homole u Českých Budějovic. Jednatel Miroslav Joch řekl, že dění v rodné zemi jeho kolegy pochopitelně mimořádně zasáhlo. „Snaží se kontaktovat rodinné příslušníky. Daří se jim to jen s problémy,“ zdůraznil.

Doplnil, že z obležených ukrajinských měst se nyní nedá odjet, veřejná doprava přestala fungovat. Zatím se ale ve firmě nikdo nevyjádřil v tom smyslu, že by se chystal odjet za příbuznými do vlasti. Miroslav Joch k tomu uvedl, že ukrajinští zaměstnanci JihoTechu zde už mají rodiny, jejich děti zde chodí do škol, mají tu domovy, hypotéky… Nabídl ale, že pokud by se podařilo více z příbuzných zaměstnanců dostat k polským hranicím, je připraven tam vypravit za firmu autobus.

Třeba velešínský Jihostroj momentálně zaměstnává asi dvanáct Ukrajinců. „Jsou to naši kmenoví zaměstnanci za plnohodnotných pracovních a sociálních podmínek,“ sdělil ředitel pro strategii a marketing Hynek Walner. „Nábor jsme si dělali sami osobně v Kyjevě. O současné situaci s nimi hovoříme, zatím nemáme informace o tom, že by se museli vrátit na Ukrajinu kvůli povolání do armády nebo z rodinných důvodů. Samozřejmě s nimi cítíme, protože to, co se nyní děje, je otřesné,“ popsal. Co se týká případných přijetí dalších Ukrajinců, kteří prchají z válkou sužované země, není to tak jednoduché. „Zaměstnat další Ukrajince je nyní velmi problematické, protože český konzulát ve Lvově, který vyřizoval agendu vycestování a získání pracovního povolení v ČR, je uzavřen a budoucnost je nejasná,“ řekl Hynek Walner. „Všichni ale doufají v alespoň částečné uklidnění.“

Zatím zůstávají

V prachatické nemocnici pracuje podle jejího ředitele Michala Čarvaše pět lékařů z Ukrajiny. Zatím nikdo z nich Českou republiku neopustil. „Jejich případný odjezd budeme řešit v příštích dnech,“ řekl Michal Čarvaš. Ukrajinští lékaři z Prachatic komunikují se svými rodinami a příbuznými na Ukrajině a rozhodnutí o odjezdu padne tento týden. „V současnosti je situace dost nepřehledná a mění se z hodiny na hodinu,“ zhodnotil ředitel prachatické nemocnice.

Ukrajinské pracovníky zaměstnávají i v písecké společnosti Kunststoff-Fröhlich. Všichni zatím podle vyjádření zástupců firmy zůstávají v České republice a odchod na Ukrajinu neplánují. Většina z nich má totiž své nejbližší rodiny na Písecku.

Ani další písecká společnost Faurecia Components, která se zabývá výrobou autodílů, zatím neregistruje odliv pracovníků z Ukrajiny. Zaměstnává jich několik desítek. „Nikdo z našich stálých zaměstnanců se na Ukrajinu nechystá. Teď jsou všichni v práci, sledují zpravodajství, obvolávají příbuzné a čekají, co se bude dít dál po víkendu. Vše je příliš čerstvé,“ uvedla v pátek koordinátorka zahraničních pracovníků společnosti Taťána Pavlyšyn.

Rádi přijmou další

V táborské společnosti Brisk pracuje kolem devadesáti zaměstnanců z Ukrajiny. „Jako firma jsme důsledně apolitičtí, ale musím zmínit, že si práce Ukrajinců nesmírně vážím. Pracují u nás už řadu let. Pokud dojde k nějaké uprchlické vlně, rádi budeme přijímat i další. Mají u nás dveře otevřené. Nyní se někteří chystají k návratu zpět na Ukrajinu, kde mají rodiny. Často se však chtějí k nám do firmy opět vrátit,“ vysvětlil majitel firmy Mojmír Čapka. Chodu výrobce svíček a snímačů se to prý nijak nedotkne, a v případě že se ukrajinští zaměstnanci vrátí, rádi je zase přivítají. „A to včetně jejich rodinných příslušníků, budou-li o to mít zájem. Máme s nimi velmi dobré zkušenosti,“ potvrdil Mojmír Čapka.

Společnost ČSAD STTRANS Strakonice zaměstnává na své kamionové dopravě přes deset řidičů z Ukrajiny a Běloruska. „Ukrajinští řidiči, kteří byli doma na dovolené, se nám zpátky nevrátili. Přesný počet ale nebudeme uvádět,“ řekl ředitel společnosti Vladimír Warisch s tím, že jsou stále v kontaktu. „Jsou v pořádku, ale nikdo neví, jak se situace na Ukrajině bude vyvíjet. Držíme jim místa a všichni věříme, že se v pořádku vrátí,“ dodal ředitel.