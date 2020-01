Zájem asijských turistů o Český Krumlov, zejména státní hrad a zámek, neutuchá aniv zimě. Do zámku stále míří skupiny čínských návštěvníků, i když méně než v letní sezoně. Prohlídkové trasy zámku jsou nyní mimo provoz, ale k dispozici jsou zámecká věž a muzeum.

Virus na jihu V pondělí večer hygienici oznámili, že v budějovické nemocnici je hospitalizovaný první podezřelý Číňan. Testy u muže nákazu virem nepotvrdily. K úternímu odpoledni zaznamenala krajská hygiena dvě podezření na případ koronaviru u občanů čínské národnosti. Ani jeden případ nebyl potvrzen.

„Zvýšili jsme hygienická a dezinfekční opatření všech provozů a prostor, která přicházejí do kontaktu s návštěvníky, nejen s těmi z Asie,“ uvedl kastelán zámku Pavel Slavko.

„To spočívá v opakované dezinfekci veřejných prostor, zvýšenou pozornost věnujeme klikám, madlům. Diskutujeme se zaměstnanci, jak ochránit především pracovníky na WC a pokladnách. Na mytí používáme antibakteriální gely, zvažujeme užití jemných gumových rukavic například při přebírání peněz…“ Roušky personál vyloučil, protože ty údajně proti koronaviru nechrání. „Pečlivě sledujeme všechny informace ze zdravotnické sféry,“ zdůraznil Pavel Slavko. Úbytek asijských návštěvníků oproti minulým zimním obdobím zatím na zámku nepozorují. „Ale to jsou skupiny, které se už nějakou dobu pohybují po Evropě, takže případný pokles se zřejmě projeví až později,“ míní kastelán.

„Do Českého Krumlova jezdí Číňané ze tří regionů,“ vysvětluje průvodce asijských turistů Oto Šrámek. „Z pevninské Číny, Tchaj-wanu a Hongkongu. Pevninská Čína sem všechny zájezdy zrušila, takže do Krumlova zatím v nezměněném počtu, jako jiné zimy, míří skupiny z Tchaj-wanu a Hongkongu. Ale nikdo neví, co bude za týden, čtrnáct dní.“ Toto není první epidemie, která se šíří z Asie. „Obavy máme,“ říká Oto Šrámek. „My průvodci se pohybujeme s turisty venku, tam riziko nákazy snad není tak velké. A byly tu už i jiné epidemie: SARS, ptačí chřipka… To prostě k turismu patří.“