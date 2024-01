Zámek i podzámčí v Protivíně nechala zajistit Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Důvodem je podezření, že jsou výnosem z trestné činnosti. Informovaly o tom Seznam zprávy.

Zámek v Protivíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Národní centrála proti organizovanému zločinu nechala začátkem ledna zajistit protivínský zámek i s podzámčím. Jak uvádí Seznam zprávy, policejní útvar vyšetřuje dění okolo neprůhledné skupiny IC Group kvůli podezření z podvodu, zpronevěry a neoprávněného podnikání. Společnost plánovala přestavbu zámku a podzámčí na luxusní sídlo pro malajsijského sultána.

Vyšetřování se podle serveru týká hlavně investiční firmy Diversity Capital, která spadala pod IC Group. Z této investiční společnosti zmizely vklady klientů ve výši kolem jedné miliardy korun. „Národní centrála proti organizovanému zločinu se uvedenou věcí zabývá. Věc je v procesním stadiu prověřování,“ sdělil serveru Seznam zprávy mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Návrh na zajištění nemovitostí podala v prosinci advokátní kancelář Žižlavský zastupující část klientů Diversity Capital. „Již dne 18. prosince jsme jménem našich klientů policii navrhli, aby zajistila zámek Protivín, jakožto výnos z možné trestné činnosti. Národní centrála proti organizovanému zločinu zareagovala včas a po předchozím souhlasu státního zástupce nemovitosti zajistila a zabránila tak vkladu zástavního práva ve prospěch osob spojených s Diversity Capital,“ uvedl pro server advokát Petr Veselý z kanceláře Žižlavský.

Firma The Orb Global Holding Limited, které patří opravovaný zámek v Protivíně, podala proti tomu, že NCOZ nemovitost zajistila, stížnost. Očekává, že se stížností uspěje, řekl Seznam Zprávám jednatel firmy The Orb – Chateau Protivin Josef Skalický.

Zámek i s přilehlým parkem koupila IC Group na podzim 2021. Uváděla, že za ní stojí Malajský královský fond. Koncem roku 2021 koupily Malajský královský fond a skupina IC Group od města Protivín za 17 milionů korun budovy v podzámčí a přilehlé pozemky. Fond tam chtěl investovat 150 milionů do kulturně-obchodního centra se 40 apartmány. V budovách bydlelo asi 60 lidí z nízkopříjmové skupiny. Podzámčí musí firma opravit do roku 2031, jinak jí hrozí pokuta deset milionů korun. Podzámčí také nesmí prodat třetí straně bez vědomí města, jak řekl ČTK starosta Protivína Jaromír Hlaváč. „Z IC Group se mnou momentálně nikdo nekomunikuje. Minimálně půl roku jsme ohledně zámku nedostali žádnou informaci. Ale zámek je soukromá věc, my se zámkem nemáme nic společného, nikdy nebyl města,“ řekl ČTK starosta. Dodal, že zámek byl 30 let zavřený.