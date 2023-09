Pořadatelé naplánovali pestrý program a vyšlo i počasí, a tak na zámek úderem 13. hodiny doslova proudily davy lidí. „Vždycky mě zajímal osud této krásné stavby. Jsem ráda, že má zámek nového nadšeného majitele. Jsem zvědavá, co z něj bude, až se mu vše podaří opravit,“ zmínila Petra Novotná.

Ta se s dětmi těšila nejen na dobroty od Pěkných peken, jak si říkají místní pekařky a cukrářky, ale i na dobrodružství. „Dám si kávu s nějakou dobrotou, vždy mi tu moc chutnají třeba věnečky. A pak vyrazíme po areálu plnit úkoly,“ uvedla s tím, že se těší, co se její dcerky naučí.

Společenská událost

Slavnost tradičně zahajoval majitel panství Ivan Svítek se starostou Jiřím Popelkou. Ti zmínili, že mají radost, že se festival stal každoročním místem setkávání lidí ze širokého okolí. „Podařilo se nám založit příjemnou tradici, letos jsme se sešli už potřetí. Jsem rád, že se s vámi mohu o areál zámku vždy podělit, pobýt s vámi a prohodit pár slov. Program se každoročně také zlepšuje a rozšiřuje a letos nám vyšlo i počasí,“ umíval se Ivan Svítek.

Tuto událost využívá také k tomu, aby mohli lidé vidět to, co se na zámku podařilo za rok udělat. „Je hodně práce za námi a ještě více před námi. Osobně mám toto místo velice rád a jezdím si sem dobíjet baterky,“ prozradil majitel a poděkoval všem za organizaci akce.

Zámek v Jistebnici opět otevírá brány veřejnosti. Festival pomůže už potřetí

Starosta Popelka naopak projevil vděk majitelovi. „Děkuji Ivanovi Svítkovi za to, že nám umožňuje pořádat tu taková sousedská setkání, která nám zpříjemňují začínající podzim. Jsem za to moc rád a zároveň děkuji všem spolkům, které se ochotně podílí na organizaci, občerstvení i kulturním programu,“ dodal starosta.

Výstava fotek

Desítky lidí mohly obdivovat také výstavu fotek z dosavadních úprav z let 2021 až 2023. „Chtěli jsme ukázat, co se nám dosud povedlo. Na snímcích z interiéru i exteriéru jsou patrné již hotové práce. Budova s přilehlým lesoparkem byla ve zchátralém stavu, vyčistili jsme park od náletů i nemocných stromů, byla to džungle, kde se nedalo ani projít. Zámek se nám podařilo odvlhčit,“ popsal Ivan Svítek.

V podlahách a dalších dřevěných interiérových prvcích byla dřevomorka. „Té jsme se zbavili. Museli jsme udělat i krov, snažíme se na stavbě využít také vytěžené dřevo z parku,“ dodal.

Podívejte se, jak vypadal zámek v Jistebnici před 100 lety

Hudbou budoucnosti je podle něj postupná obnova konzultovaná s památkáři. „Zatím jsme stále v přípravné fázi, uklízíme park, vysušujeme interiéry, vyčistili jsme studny, mapujeme kanalizaci a další sítě. Rád bych zachoval původní prvky, které půjdou zachránit, vrátil zámku někdejší podobu, do zahrady altánky, pergoly i vodní prvky jako fontány. Byla tu střelnice a také kaplička s Pannou Marií Lurdskou,“ popsal dále.

Aktuálně jsou prý všechny objekty zaměřené, mají první návrhy parkových úprav a pracuje se na vyklízení bývalé vojenské jídelny. „S památkáři řešíme opravu rybníka, je zanesený bahnem, potřebuje nové stavidlo a hráz,“ konstatoval.

Pohřbení koně i tajné schodiště

Mezi zajímavosti zařadil několik objevů. „Našli jsme během prací například vojáky zazděné schodiště. Moje teorie je, že pod věží byla kaple, do které od hlavního vchodu vedly schody. Za rybníkem Smrž jsou také dva velké náhrobní kameny,“ uvedl Svítek. Podle jeho slov může jít o pochované koně šlechticů z rodu Nádherných, kteří zámek postavili. Na kamenech jsou roky úmrtí i jejich jména, Fario 1888 a Fly 1909.

Veškeré úpravy zatím majitel financuje ze svých zdrojů, v budoucnu by mohl požádat o nějaké dotační tituly. „Zatím jsem vše platil ze svého, ale nevylučuji, že bych mohl časem nějakou dotaci využít,“ podotkl.

Den otevřených dveří na zámek v Jistebnici přilákal davy lidí

Park je celkově zajímavou, rozsáhlou a členitou součástí areálu. Kromě různých zákoutí s vzácnými dřevinami a rostlinami z celého světa tu rostou houby, žijí živočichové jako obojživelníci, srny i liška. Celoročně se o spásání trávy také stará několik desítek ovcí.

Pomoc se rozdělí na dva projekty

Výtěžek z dobrovolného vstupného na festival letos pomůže s obnovou letního tábora, který spravuje SDH Jistebnice. Jak vysvětlil starosta dobrovolných hasičů Jaromír Netolický, loni v srpnu ho podpálil žhář, který mohl za několik požárů v Jistebnici a okolí, při kterých hořelo dřevo i policejní služebna.

„Tábor jako takový je majetkem obce, hasiči ho spravují, upravují a využívají dlouhá léta. Pořádáme tam hlavně letní tábor nejen pro děti z kroužku hasičů,“ popsal.

Táborem prý vrcholí celoroční práce s mládeží a koná se začátkem letních prázdnin. „Žháře, který to podpálil, bohužel nevypátrali. Došlo k tomu loni 8. srpna,“ upřesnil starosta SDH Jistebnice.

Zámek s parkem by měl dostat šanci na nový začátek, říká majitel Ivan Svítek

Od té doby se jistebničtí dobráci snaží o opravu a vylepšení původního stavu. „Tábořiště jsme opravili, ale chybí nám ještě některé nedodělky, aby to bylo podle našich představ. Vážíme si proto každého daru. Peníze použijeme na zámkovou dlažbu do jídelny a chceme doupravit pobití na bocích objektu,“ uvedl Jaromír Netolický.

Druhý dobročinný projekt, který bude z utržených peněž podpořen, je stavba bezbariérového výtahu pro třiatřicetiletého Jistebničáka Michala Vocílku, ten se po dětské mozkové obrně pohybuje pomocí vozíku, bydlí v patře rodinného domu s rodiči a sestrou a nová zdvižná plošina by mu usnadnila život, avšak je velice finančně nákladná. Pomoci mu lze i prostřednictvím veřejné sbírky, která je vypsaná u Donio.

Zámeckého festivalu se zúčastnilo i třicet vojenských veteránů, kteří na zámku sloužili po roce 1968. Stezku s úkoly zajišťovali nejen jistebničtí skauti ale také členové TJ Sokol Jistebnice a mysliveckého sdružení Vinice. Děti si z ní odnášely originální suvenýr v podobě vlastnoručně vyrobené placky s logem festivalu. Na pódiu se vystřídal dětský sbor ze ZŠ a MŠ Jistebnice s Hurá kapelou a Duem A & Páyaou. Na programu se podílely také spolky Forbína, Okrašlovací spolek, spolek Sedlecká, SEKS, SDH Božejovice, SDH Drahnětice, SDH Makov, 1. FC Jistebnice i obec.