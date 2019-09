„Postupně budeme rozšiřovat třídy i naplňovat stav učitelů. Nyní jsme museli zajistit aprobované učitele pro šesťáky, což se nám podařilo,“ uvedl starosta obce Miroslav Ušatý.

Na jaře obec koupila autobus, kterým od začátku nového školního roku začala svážet žáky z okolních vsí, a to ve směru od Chřešťovic, Tálína i Neznašova. „S Neznašovem jsme se domluvili na spolupráci a druhý stupeň otevřeli společně,“ podotkl starosta.

Autobus si obec provozuje, má dva řidiče a ke každému chůvu, která si na zastávce děti převezme od rodičů a doprovodí až do školy. „Vozíme i děti do školky, tedy od tří let. Takto o ně rodiče nemusí mít strach,“ míní Miroslav Ušatý.

Ekonomicky vyjde podle jeho slov tato novinka lépe, než když děti odcházejí jinam. „Za dítě dostane obec 15 tisíc korun, proto musíme o každé dítě bojovat. Nejde o to vydělávat, ale mít na provoz školy,“ dodal starosta.

Autobus mají děti zdarma. Mělo by jich s ním jezdit 40 až 45. Albrechtická škola včetně školky má v současné době 85 dětí.