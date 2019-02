Bernartice – Spolumajitel Jan Veselý upozornil na to, že pro podnik, kde je zaměstnáno pět lidí, by to mělo fatální následky.

Nonstop na náměstí Svobody v Bernarticích. | Foto: Deník/Klára Černá

Popíjel v nonstopu na náměstí Svobody, v sobotu 13. prosince v osm hodin ráno usedl za volant a naboural cizí auto a také poškodil plot a dům majitelů z Bechyňské ulice. Mladík z Borovan, vedlejší vesnice, od nehody ujel. Poškození si ale zapamatovali SPZ a policisté si pro řidiče došli domů. Nadýchal více než 1,5 promile a přišel o řidičák. Předběžná celková škoda je podle policie 70 tisíc korun.

Právě o nonstopu, který začal fungovat loni v únoru, a jeho zákaznících vedli zastupitelé diskuzi. Poukazovali na nepořádek, hluk i rušení nočního klidu. Starosta Pavel Souhrada o tom jednal se spolumajitelem Janem Veselým. „Požádal jsem ho, aby zjednal nápravu a uklízel po lidech, kteří venku něco utrousí. Slíbili, že to budou dělat," řekl o úklidu starosta Pavel Souhrada.



Podle zastupitelek Jany Trávníčkové a Zdeňky Fukové, které kousek od provozovny bydlí, je problémem i hluk nebo rušení nočního klidu. Ale ani jedna kvůli tomu policii nevolala.



Zastupitelé se zamýšleli nad tím, zda omezit provoz nonstopu. K tomuto kroku už sáhli ve Vodňanech na Strakonicku, kde je v restauracích zakázáno mezi 2. a 6. hodinou ranní ve všední dny a mezi 4. a 6. hodinou ranní o víkendech podávání nápojů a občerstvení.



Například v Týně nad Vltavou, který je od Bernartic vzdálený dvacet kilometrů, šli ještě dál. Hostinští na Hlineckém sídlišti musejí podle schválené vyhlášky zavírat své provozovny ve všedních dnech ve 23 hodin a v noci z pátku na sobotu i ze soboty na neděli v jednu hodinu ráno.



Tuto situaci si nedokáže představit obsluha bernartického nonstopu Martina Pytlíková. „Myslím si, že omezení otvírací doby bude spíše na škodu, protože tím, že jsme nonstop, lidé odcházejí postupně a ne najednou. Nedovedu si představit ten nepořádek, když všichni odejdou naráz," řekla Martina Pytlíková. „Kdyby tady byla otevřená jiná provozovna s nonstop provozem, tak by z ní lidé odcházeli ve stejném, ne-li v horším stavu jako od nás," dodala.



Spolumajitel nonstopu Jan Veselý je přesvědčený o tom, že by omezení provozu pro ně bylo likvidační. „Museli bychom zavřít a o práci by přišlo pět lidí," upozornil Jan Veselý, který si nemyslí, že by situace byla v Bernarticích tak špatná. „Milevsko je na tom daleko hůře," podotkl a doplnil, že v Bernarticích není jenom nonstop, ale i další hospody.



Starosta uznává, že provozovatel za chování hostů nemůže a omezením provozu by potrestali hlavně jeho. Problémem jsou podle něj zákazníci a jejich nezřízená konzumace alkoholu. Tvrdí, že se jedná o jedince. Jan Veselý ale připomíná, že není v jejich moci, aby přiměli hosty, aby venku třeba nehlučeli. „Ale chápu, že toto chování lidem vadí," řekl.



Ovšem činy zákazníků nonstopu mají vážné následky. Třeba jako u opilých mladíků, kteří autem narazili v Bernarticích do stromu. Skončilo to těžkými zraněními. „Řešit se to asi bude muset. Když to nikam nepovede, budeme muset přijmout opatření v rámci našich kompetencí. Je to vynucená věc," řekl starosta. „Kdyby to fungovalo, není důvod se o to vůbec starat," doplnil.



Zastupitel Josef Hrádek poukázal na to, že lidé stejně někam půjdou. „Ale alespoň se tu zmírní riziko, že nemusí zrovna tady třeba někoho zabít," uvedl Josef Hrádek v reakci na nehodu. Podle něj by obec měla pro zklidnění situace něco udělat, třeba omezit provoz.



Doktorka Jana Čunátová z Městského úřadu Milevsko potvrzuje, že obec může restauracím omezit provoz. „A to vydáním obecně závazné vyhlášky," řekla Jana Čunátová. Jak popsala na příkladu, zhruba před pěti lety se Ústavní soud zabýval žalobou podnikatele, který napadl vydání této vyhlášky. Soud konstatoval, že se obec neprovinila. Sice uznal, že omezení ovlivňuje podnikání, ale převažuje zájem ochrany obyvatel a veřejného pořádku.



Pokud obec vyhlášku vydá, musí být podle Jany Čunátové schopná doložit, že zákazníci porušovali veřejný pořádek, vyhláška by tak neměla být nástrojem například pro jakési vyřizování účtů mezi obcí a podnikateli.



Obec tedy může omezit nejen provoz restaurací, ale také hazard. Ten byl dalším z bodů diskuze zastupitelů. Z jeho výnosů i Bernartice získávají peníze. Letos je to téměř půl milionu korun. Někteří zastupitelé ale podotkli, že z tohoto příjmu radost mít obec nemůže.



Podle Václava Tupého se musí zabývat případným omezením hazardu plošně. „Kdyby se nonstop v uvozovkách zavřel, tak tu stejně máme dvě místa, kde se může hrát," připomněl Václav Tupý, proč je nutné řešit problém komplexně. Zrušit provozování hracích přístrojů na jednom místě by podle něj nesplnilo účel.



Starosta Pavel Souhrada uzavřel, že se jedná o dva problémy. Prvním je nezřízená konzumace alkoholu a druhým gamblerství. Každý má jiné projevy.