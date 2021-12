Monoklonální protilátky se podávají pacientům s covidem a přidruženými chorobami do deseti dnů od prvních příznaků, kdy je jejich stav ještě uspokojivý a nevyžaduje léčbu kyslíkem. Požádat o ně mohou osoby starší 65 let a dále pacienti starší 55 let, kteří současně trpí některou přidruženou nemocí, například cukrovkou, kardiovaskulární chorobou, vysokým krevním tlakem, chronickým respiračním onemocněním, nemocemi ledvin nebo jater a dalšími.

Monoklonální protilátky se nepodávají automaticky, musí o ně požádat sám pacient u svého praktického lékaře. Ten aplikaci domluví s nemocnicí. „Nemocné nám odesílá jejich praktický lékař na základě zjištěného pozitivního testu a po splnění podmínek nutných k aplikaci,“ doplnil Miroslav Kodým.