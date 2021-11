Stezka Vltavy, jak je označován splavněný úsek této řeky mezi Českými Budějovicemi a Kořenskem, každoročně zaznamenává zvýšený zájem ze strany veřejnosti. Rekreační plavba si postupně získává své příznivce z řad turistů i místních obyvatel. Potvrzují to rostoucí čísla ve statistikách na jednotlivých plavebních komorách, které zaznamenává Povodí Vltavy.

Například na komoře v Hluboké nad Vltavou zaznamenali vodohospodáři již druhý rok po sobě rekordní množství proplavených lodí. Konkrétně v červenci se v loňském i letošním roce přehoupla statistika přes hranici 1000 plavidel za měsíc s tím, že letos to bylo ještě o zhruba čtyřicet lodí více. Lidé stále více využívají pravidelné lodní linky, ale také vlastní či půjčené lodě. Celkově tak bylo na celém úseku zaznamenáno více než 49300 osob a téměř 12 tisíc lodí.

Statistiky se lámaly také na zdymadle v Českém Vrbném. “Na této komoře jsme letos zaznamenali proplavení více než 13 tisíc osob za sezonu, což se stalo poprvé od roku 2012,” uvádí Tomáš Vaněček z Povodí Vltavy. Právě statistiky lodí a osob jsou dva ukazatele, které Povodí Vltavy sleduje od roku 2011. V prvních dvou letech provozu Vrbenského zdymadla se tudy proplavilo rekordních 14,5 tis. respektive 13,1 tis. osob, což Vaněček přisuzuje prvotnímu boomu vyhlídkových plaveb mezi Budějovicemi a Hlubokou. Od té doby již statistika třináctitisícovou hranici neatakovala až do letoška. Navíc se po dlouhé době České Vrbné umístilo před Hlubokou.

Lodní linka na Malši

Oblíbené jsou také lodní linky vyplouvající z přístaviště na slepém rameni Malše v centru Budějovic. Funkci lodní MHD zde plní loď Sv. Rozálie, která hned několikrát denně dopravovala cestující k oblíbeným cílům na Malém jezu a také na Luční jez, kde je obytná zóna. Také proto tuto linku využívají nejen turisté, ale především místní obyvatelé, kteří mohou navíc uplatnit časový kupon MHD. „Plavby se těší obrovské oblibě jak u turistů, tak hlavně u místních obyvatel. Jsem rád, že občanům můžeme nabídnout jiné a alternativní druhy dopravy, které mohou využívat a které rozšiřují potenciální nabídku služeb v cestovním ruchu. Chceme, aby se na každou další návštěvu k nám lidé těšili,“ říká zakladatel projektu Jiří Borovka.

V mezičasech lodní linky vyplouvá Sv. Rozálie na komentované plavby historickým centrem. Ty letos využilo 1841 cestujících. Novinkou pak letos byla tematická plavba do pivovaru Samson s prohlídkou a degustací piva, nebo plavby u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu 28. října či výročí Sametové revoluce.

Nová přístavní hrana

Důležitý vliv na zvyšující se popularitu rekreační plavby na Vltavské vodní cestě má nově vznikající infrastruktura. Příkladem může být čerpací stanice pohonných hmot a výlevka odpadních vod v přístavu Hluboká nad Vltavou, které byly zprovozněny v této sezoně, ale také nově vznikající přístavní hrana u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. “Aktuálně dokončovaný projekt přístavní hrany je dobrou ukázkou infrastruktury cestovního ruchu, která pomáhá jeho rozvoji. Lidé, kteří přijedou po řece do Budějovic, budou moci na hraně vyvázat svá plavidla a vyrazit do centra města navštívit kulturní cíle, památky, restaurace, kavárny či obchody. To je nový potenciál cestovního ruchu ve městě a podpora místních podnikatelů a města obecně,” shrnuje výhody Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která spravuje projekt Stezka Vltavy www.stezkavltavy.cz.