„Obsazenost hotelů není taková, jak jsou hoteliéři zvyklí z minulých let. Majitelé ubytovacích zařízení ale odhadují, že se kapacity nakonec naplní,“ řekl.

Setkání s novináři naplánoval předseda spolku Lipensko Jiří Mánek záměrně do hotelu České Žleby. „Jako jeden z mála je v národním parku a je možné tu zakoupit jen týdenní dovolenou. Navíc z osmdesáti procent jde o českou klientelu a s obsazeností nemají problém. Podobně jsou na tom další lokality, které se zaměřují na české turisty,“ popsal situaci v nejzápadnějším místě Lipenska.

Recepční tohoto stylového hotelu Barbora Švarcová se od začátku června v práci nezastaví. Zájemci o ubytování v hotelu, který má 60 lůžek, stále volají, ptají se, hledají volné termíny. „Do hotelu se v posledním roce hodně investovalo, budujeme nové wellness centrum, máme úplně nový tenisový kurt a také máme u hotelu jediné golfové hřiště v Národním parku Šumava, jedná se o 18-ti jamkový green pro Adventure golf. V okolí jsou šumavské pralesy a naši hosté tuto kombinaci komfortu, služeb a přírody vyhledávají. Navíc máme vyhlášenou kuchyni. Na prázdniny prodáváme výhradně týdenní pobyty, červenec je téměř plný, na srpen máme obsazenost 80 procent, ale věřím, že i to to se rychle zaplní,“ řekla recepční hotelu Barbora Švarcová.

Majitel Lipno Lake Resort v Lipně nad Vltavou Luboš Krejza potvrdil, že obsazenost v červenci je ve srovnání s minulým a předminulým rokem lepší. „Srpen se obsazuje pomalu. Máme ještě třicet procent kapacity volné. Lidé zatím váhají, ale věříme, že nakonec přijedou a my kapacitu naplníme na sto procent, stejně jako loni,“ uvedl s tím, že v roce 2019 bylo zahraničních hostů 54 procent, ovšem loni jen 14. „Letos bude situace stejná, zahraničních hostů máme málo. Nás těší, že nám propad cizinců čeští turisté plně vynahradili,“ upřesnil.

Hoteliéři se také shodují, že většina míst, která zatím zůstávají volná, se v nejbližších čtrnácti dnech naplní. Podle ředitele hotelového resortu Relax v Dolní Vltavici Miroslava Magersteina se prodají na poslední chvíli. Posteskl si ale, že úplně chybí jednodenní zahraniční turistika. „V září se kapacity zaplní kolem osmdesáti procent, očekáváme firemní akce, které jsou přesunuty z loňska i z letošního jara,“ řekl hotelu Relax.

To, že chybí zahraniční klientela uvedla i Martina Semšová z hotelu Maxant ve Frymburku. „Chybí nám německé skupiny cyklistů, kteří jezdily právě v červnu před našimi letními prázdninami. Aktuálně je to zhruba o 40 procent horší než před pandémií.“ Na červenec a srpen je rezervováno asi 70 procent kapacity. Loni měli v tuto dobu obsazenost přes 90 procent. „Hosté čekají s rezervací na poslední chvíli.“ Majitelé jednoho z nejdéle existujících hotelů na Lipensku přesto nemají strach, že by se kapacity nenaplnily. „Obsazenost máme podobnou jako loni, v předchozích létech. Máme stálou klientelu z Čech, cizinců k nám jezdí jen úplné minimum. Věřím, že penzion bude plný jako v předchozích létech,“ uvádí Martina Semšová.

Podobné je to i v dalším tradičním penzionu U Pešků v Horní Plané. Aktuálně má podobné množství rezervací v červnu i na prázdniny. Majitelka hotelu Irena Pešková nepochybuje, že bude mít plno, stejně jako v předchozích létech. Její klientelu z drtivě většiny odjakživa tvořili Češi. „Jsem ráda, že fungují regionální projekty, pokračuje se v budování stezek, turistických značení a oceňuji super práci Turistického spolku Lipenska pro podnikatele na Lipensku,“ uvádí Irena Pešková. Vladislav Šlégr, majitel hotelu Lesovna na Svatém Tomáši eviduje na prázdniny zhruba 50 procentní obsazenost. Je to méně, než byl zvyklý, ale také on doufá, že bude mít plno.