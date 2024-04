Letošní zahájení sezony je uspíšené. I když to tak teď nevypadá, ještě o víkendu připomínalo počasí spíš léto, což mnohé lákalo k zahradničení. Nic se však nevyplácí uspíšit.

V Zahradnictví Písek v Hradišťské ulici si vyberete z pestré nabídky květin, keřů, zeleniny, ovoce či bylinek. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Zahradnictví Písek v Hradišťské ulici zažívalo během slunečných dnů větší nápor. Lidé už jsou nedočkaví, nicméně sezona teprve začíná. „Není třeba se bát, máme plné skleníky, všeho je dost," ujišťuje zahradnice Eva Brazňanová. Největší poptávka je podle ní po zelenině, ovocných stromcích či bylinkách. „O to, co se dá zkonzumovat, je stále větší zájem. Lidé chtějí jednak ušetřit a jednak chtějí mít produkty v bio kvalitě. I ti, kteří dřív nic nepěstovali, s tím začínají a stejně tak hodně mladých," poznamenala s tím, že ani květiny však nezůstávají pozadu.

Zahradnictví se drží harmonogramu pěstování, tedy na počasí až tolik nesejde. „Skoro všechno už dneska máme a když náhodou něco ne, řekneme zákazníkům, ať přijdou třeba za týden. Například některé bylinky bereme z Itálie, tam je to přeci jen rychlejší," nastínila zahradnice. Zároveň však upozorňuje, že nic ne nesmí uspěchat. „Určitě ještě přijdou ledoví muži a někdy musíme zákazníky trochu brzdit, že ještě není ten pravý čas. Hodně lidí si třeba bere celer, ale zrovna ten, když se dostane do chladu, neudělá bulvy," podotkla Eva Brezňanová. Někdy tedy doporučují lidem, ať nechají prozatím rostlinu v květníku a na noc ji uklízejí, než ji vsadí napevno do země.

Loni byl nástup jara podstatně pomalejší. Obecně se však naše podnebí začíná stále více podobat jižnějším oblastem, což mění i možnosti pěstování. „Pořád chtějí zákazníci hlavně klasiku, ale celkem běžně už dneska v našich podmínkách pěstují třeba i fíky, kiwi, různé rozmarýny nebo bobkové listy. To ještě třeba před deseti lety tolik nebylo," hodnotí zahradnice.

Zahradnictví Písek se snaží mít v nabídce stále především klasiku a kromě toho každý rok přijít i s nějakou novinkou. Letos má třeba víc druhů bylinek, salátů nebo nové letničky.