Únorové počasí připomíná spíš duben. Teploty přes den šplhají nad desítku. Nejednoho zahrádkáře tak svrbí ruce. Nejraději by vzal do ruky hrábě a pustil se do jarní práce. Na setí a sázení je sice brzy, ale leccos už se na zahrádce udělat může.

Zahrádkách Antonín Smola z Volar. | Foto: Archiv Antonína Smoly

Ve výhodě jsou zahrádkáři v nižších polohách. Prachatice jsou níž než Volary, a tak se mnozí nemohou divit, že v nabídce zahradnictví se už nyní objevují macešky. V prodeji jsou i saláty. Skoro o měsíc dřív nej je obvyklé. „Počasí je to bláznivé,“ konstatuje se smíchem volarský zahrádkář Antonín Smola. Dodává, že ti dole a navíc s vyhřívaným skleníkem už si mohou dovolit začít. „Mně třeba mě letos nevymrzla majoránka a sibiřská cibule a dokonce ani rozmarýn,“ poukazuje na letošní mírnou zimu.

Něco z loňské úrody Antonína Smoly z Volar.Zdroj: Archiv Antonína SmolyI když noční teploty ve Volech padají pod bod mrazu, i tam mohou zahrádkáři pomalu začít s přípravou. Nastal prý čas udělat si pořádek ve „foliákách“ a sklenících. „Pokud počasí dovoluje je čas vyprázdnit kompostéry, čerstvý kompost použít do skleníků a foliáků,“ popisuje Antonín Smola, čím mohou zahrádkáři zahájit pěstitelskou sezonu. Záhonky už se mohou lehce uhrabovat a odstranit z nich listí z podzimu. „Vhodné je i ořezat uschlé trvalky jako astry, posypat je rozdrobenými skořápkami od vajec a posypat granulovaným hnojem. Je celkem mokro, a tak se hnojení pěkně rozloží a vsákne,“ přidává svůj tip na jarní práce. Sám se chystá na dokoupení kvalitního sázení. Do konce února prý stihne doma zasít do sadbovačů rajčata a papriky. „Hlavně si vše musím řádně popsat,“ dodává pěstitel z Volar a tím, že příliš sázení si doma nechystá a raději si zajede pro kvalitní sadbu do zahradnictví.

Už za pár dnů se pak mohou zahrádkáři začít věnovat i stromkům a keřům. Ovocné stromy nebo rybíz vyžadují jarní prořez. „A zapomenout vy se nemělo ani na namazání čerstvých řezů voskem,“ dodává. I když na jarní kvítí má ještě čas, tak i na cestě nad alejí na volarské Zlaté stezce vylézají sněženky. „Jsou tam dvě krásná pole. Když je prasata nezlikvidují, krásně nakvetou a bude to parádní podívaná,“ těší se na jarní bílou krásu zahrádkář.

V nejbližší době prý bude možné vrhnout se i na úpravu trávníků. Ty by se měly zjara pěkně shrabe. „Tam, kde mech pak aplikovat mechostop nebo vápno,“ radí. Antonín Smola si každoročně pořizuje fotografie své zahrádky. „Podle fotek je všecho o skoro měsíc urychlené. Není třeba chvátat, je proto čas si udělat na zahradě v klidu kávu a popřemýšlet, co a kam nasadit,“ plánuje si pěstil na nejbližší dny. Dodává ale, že do záhonu po loňských bramborách by neměly být zase brambory. „Tam, kde byla kořenová zelenina, dát zeleninu jinou,“ vysvětluje.

Radu má Antonín Smola i pro ty, kdo mají na zahradě cypřiše, konifery nebo buxusy. „K podpoře jejich růstu je vhodná hořká sůl, na jaře si tyhle rostliny takovou péči zaslouží,“ dodává. A pokud má někdo v záhonech růže, ty už se prý mohou přistřihnout a přidat k nim kompost.

Na samotné sázení ven přijde čas až tak za dva měsíce. I v květnu bývá počasí divoké. „Nevěřím, že by mělo aktivně mrznout pod mínus deset, ale sníh tady u nás ještě padnout může. Prosto si zahrádkáři mohou klidně ještě pospat, když to zahrádkách uspěchá, může na to doplatit,“ uzavírá.