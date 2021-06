Vozy Applu pro sběr dat do Apple Maps stojí podle pozorování Českobudějovičáků u hotelu již od závěru května. Deníku se bohužel nepodařilo získat oficiální vyjádření společnosti Apple ani vedení zmiňovaného hotelu v Budějovicích.

Expanze do Evropy

Zlepšení aplikace se má podle serveru letemsvetemapplem.eu týkat i funkce Look Around, kterou Apple konkuruje Street View od Googlu. Sběr dat pro ni totiž začal už také v sousedním Polsku, může tak jít o expanzi této funkce do střední Evropy. Jihočeský kraj by se tak mohl stát prvním zmapovaným, když zde mají automobily s nepřehlédnutelnými polepy své parkoviště.

Ačkoliv vozidla stojí v jihočeské metropoli, mapování je dle oficiálních stránek Applu v plném proudu napříč celou Českou republikou. Zahájeno bylo v červnu a potrvá do července. „Společnost Apple provádí pozemní snímkování s vozidly a sbírá data za účelem vylepšení služeb Apple Maps a Look Around. Některá místa můžeme pravidelně navštěvovat a obnovovat jejich data, aby mapy zůstávaly vysoce kvalitní a aktuální,“ uvádí oficiální stránky firmy.

Chrání soukromí

Při provádění snímkování se Apple zavázal chránit soukromí obyvatelstva. „Například rozmazáváme tváře a poznávací značky na obrázcích publikovaných ve službě Look Around,“ zní v prohlášení, kde je vyvěšen časový harmonogram.

Apple také provádí snímkování s přenosnými systémy na vybraných pěších zónách (například v některých ulicích se zákazem vjezdu). Některá pěší snímkování využívají systém v batohu. Tato data lze přímo použít v Apple Maps, například ve službě Look Around. Jiná pěší snímkování využívají ke shromažďování snímků pro vylepšování map iPady, iPhony nebo jiná zařízení.