Písek – Řidiči, kteří jezdí z Písku na Prahu, musí od středečního večera počítat s objížďkou. Začne oprava mostu přes Skalici u Nerestců.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Poláková-Uvírová Petra

Trvat by měla půl roku. Uzavírka sice platí od zítřka, ale podle vedoucího výstavby společnosti COLAS CZ Jakuba Vodňanského zavřou most ve středu večer. Objížďka je od Prahy pro auta do 7,5 tuny od letovské křižovatky přes Mirovice, Slavkovice, Rakovice a za Čimelicemi zpátky na hlavní. Náklaďáky pojedou od letovské křižovatky na Milevsko, pak na Zvíkovské Podhradí a u Mirotic se napojí na hlavní tah.