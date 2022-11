Létající autíčko Vik je ilustrovaná pohádková kniha pro děti od dvou do šesti let. Aby se ale dostala ke svým čtenářům, musí se nejprve vybrat 109 tisíc korun formou crowdfundingové kampaně, která se spustila v pondělí 7. listopadu a potrvá přesně třicet dnů. Jak autorka uvedla, podpořit projekt je možné nejen zakoupením knihy. "Kdo by neměl zájem o knihu, ale přesto chtěl pomoci k jejímu vzniku, může jen přispět určitou částkou. V nabídce jsou také masáže či fyzioterapie, obrázky, magnetky a další. Případní sponzoři si také mohou koupit v knize místo pro své logo," vyjmenovala autorka a ilustrátorka knihy Kateřina Soukupová, která je profesí fyzioterapeutka.