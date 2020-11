Jejich šéfka Zuzana Roithová se ale bojí, že to hned tak nebude, hlavně kvůli chystanému pondělnímu návratu dětí do škol.

Na plánovaný, ale kvůli covidu zrušený operační zákrok, bude znovu objednána zatím zhruba polovina pacientů. Hlavně ti, co ho potřebují nejvíce. Jednou z čekajících na ortopedický zákrok je Marie Majerová z Budějovic. Devětašedesátiletá pacientka má jít na plánovanou operaci kolene začátkem prosince: „Snad to vyjde, s nástupem do nemocnice počítám. Podstupuju teď všechna před᠆operační vyšetření,“ říká.

Připravují se termíny a plánují se operační dny. „Začíná se lehce operovat,“ shrnuje Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva hol-dingu Jihočeské nemocnice, a. s. „Obtelefonovávají se lidé, zjišťuje se, kdy by na zákrok mohli, aby se naplánovaly operační dny. Je to poměrně náročná práce, dát to všechno znovu dohromady.“

V Prachaticích zatím plánují ortopedické a gynekologické operace. V pondělí tam uzavřeli stanici covid-19 na ortopedii. „Ortopedicko-traumatologické lůžkové oddělení otevřeme po nutné dezinfekci a vymalování prostor,“ doplnil ředitel nemocnice Michal Čarvaš s tím, že by se rádi k plnému plánovanému provozu vrátili 30. listopadu.

Zrychlí se kvůli školákům šíření nemoci?

„Bojím se, že ze škol se covid začne opět přenášet do rodin a na personál nemocnic, což péči znovu omezí,“ říká Zuzana Roithová. „Myslím, že by se mělo ještě počkat alespoň čtrnáct dnů.“ Návrat k normálu tak nedokáže odhadnou. „Pokud klesne počet pacientů ke stovce, mohli bychom je znovu centralizovat na infekční oddělení v Budějovicích. Všechna ostatní oddělení by pak pracovala normálně,“ vysvětluje šéfka krajských nemocnic. „Kdy k tomu dojde, říct nedokážu. Mohlo by to být už na konci roku, ale já se obávám, že s uvolněním opatření dojde k opětovného nárůstu anebo minimálně ke zpomalení úbytku pozitivních hospitalizovaných pacientů.“