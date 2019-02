Písek - Vánice, vichr, hodně sněhu … to byl letošní lyžák v Nových Hutích pro 3., 4. a 5. třídu ZŠ cesta Písek.

Ráno program většinou na sjezdovce, odpoledne jak kdo chtěl – na běžkách, na sjezdovkách, na bobech nebo stavění iglú. Večer jsme si hráli na zlatokopy na Aljašce. A před spaním si četli Bílého tesáka od Jacka Londona.



Zeptali jsme se dětí, co se jim nejvíc na lyžáku líbilo…



Na běžkách … a taky večeře a oběd…



Že jsme tam mohli být, že jsme mohli lyžovat (slalom), že jsem mohla být na pokoji s Anetkou a Péťou … hry, bál, bobování, běžkování … a že jsme paní učitelky a pana ředitele koulovali…

Lyže, protože jsem jezdil rychle.



Cukrárna na běžkách, zkratka pana ředitele, dlouhá tatrapoma…



Propichování balónku vidličkou, naučil jsem se bang… líbila se mi slovíčka po třídách, lyžování, bobování do stromu. A dobré jídlo.



Měli jsme ulovit a zabít zvěř. Každý z družstva měl jeden míček. Na zemi byl kruh a v něm papírky se jmény zvířat (medvěd, vlk, liška …). Házeli jsme míčky na zvěř. Poslední večer jsme se učili country tanec.



Nejvíc se mi líbilo, jak jsme šli s panem ředitelem na hřiště a potom hned do restaurace U Studeného potoka. A pak na louku hrát zimní hry. Líbily se mi dva večerní programy. Jak nás paní učitelka Klímová učila tanec, který se tančil na Aljašce. A druhý večerní program – bojovka na Huntera a jeho pomocníky. Taky mi chutnala všechna jídla, i když byla s masem.



Píchání do srdce medvěda, závod ve slalomu, koulování paní učitelky …



ZŠ Cesta