Žáci na Benešovce si užili projektový den

Písek - Projektový den, to prostě všichni na naší škole děláme projekty, každý ročník zpracovává jiné téma.

Projektové vyučování představuje takovou metodu výuky, založenou na činnostním učení, při kterém žáci zábavnou formou získávají nebo si doplňují informace z nejrůznějších oblastí života. Zpracovávají témata, která jsou jim blízká a která je zajímají, jsou aktuální a ke kterým oni sami mají co říci.

Při projektech si tak prakticky ověří nejen své znalosti a dovednosti, ale také schopnost komunikace a vzájemné spolupráce.

Projektové dny máme dvakrát za rok. Ten podzimní se konal ve středu 25. října. Tématem projektu tříd 2. stupně byla ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Jednotlivé události sice probíráme v některých předmětech, ale tohle je něco úplně jiného. Připomínáme si zásady, které by měl člověk při vzniku nějaké takové události nejen znát, ale měl by se podle nich také chovat. Jednotlivé ročníky se zaměřily na dílčí články Integrovaného záchranného systému. Žáci tak navštívili Hasičský záchranný sbor v Písku a Záchrannou službu Písek, s dalšími žáky přímo ve škole pracoval Český červený kříž. Jiní se na Městském úřadě v Písku účastnili přednášky o IZS, kde zjistili, jak to vlastně všechno funguje v praxi. Mnozí se vypravili i do terénu a na jednotlivých stanovištích plnili zajímavé úkoly, ve třídách daná témata dále zpracovávali, prezentovali ostatním a samozřejmě své práce ve škole vystavili.

Pro žáky 1. stupně byla připravena ročníková témata. Prvňáci se zaměřili na rodinu a v krátkých etudách například hráli role svých rodičů a prarodičů. Druháci, oblečeni za pohádkové postavičky, se zabývali pohádkami, třeťáci za pomoci pracovníků místního muzea objevovali město Písek, zejména jeho domovní znamení. Čtvrté třídy se společně vydaly za Praotcem Čechem na horu Říp. Zajímavé bylo téma projektu 5. tříd – vesmír. Žáci si o vesmíru vyslechli přednášku, společně vytvořili modely vesmírných těles a sehráli také několik scének s tématikou vesmírných objevitelských cest.

Další náš projektový den je plánován a připravován na jaro a jeho témata jsou zatím tajemstvím.

Radka Zapletalová