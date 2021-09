Trénink i soutěže kopírují praktické využití těchto psů. „Obecně se to dá rozdělit na hledání v sutinách po nějakém výbuchu třeba plynu, u nás zemětřesení moc nebývá. K tomu je třeba atest ministerstva vnitra,“ popsal Troller.

Memoriál Petra Staňka se koná jednou za rok. „Jde o výběrový závod do mistrovství republiky, účastníci mají vrcholové zkoušky záchranných prací 3. stupně (ZZP3).,“ upřesnila Kučerová.

Minulý se konalo Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS, kdy se členové brigád prohledávali plochy i sutiny také v noci. „Vždy se používá příběh, který by mohl odpovídat realitě. Letos šlo o pátrání po mladé slečně, pátrací akce dopadla dobře, hledaná byla nalezena živá a nezraněná,“ přiblížil celostátní soutěž.

„Jedná se o sportovní závod, ale záchranařina má velký přesah do praxe, psi cvičíme pro zásahy především vyhledávání osob v sutinách i na plochách,“ vysvětlil Troller.

