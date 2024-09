Podle vedoucího stanice Libora Šejny tohle za 31 let činnosti nezažili. „Během čtyř dnů jsme přijali zhruba 320 převážně jiřiček. Bohužel velká většina byla v době příjmu již v kritickém stavu, více jak 120 jsme jich přijali vlastně mrtvých nebo uhynuly do pár minut," popsal kritickou situaci uplynulého období. „I přes z naší strany maximální možnou péči se jich nakonec podařilo vypustit jen asi sedmdesát, další to bohužel nezvládly. Věřte, že to pro nás všechny bylo i mimořádné psychické “vypětí”, když nám jich desítky a desítky umíraly při krmení v rukou," dodal smutná fakta.

Co to udělá s jejich populací, si zatím netroufá odhadnout. „Z mnoha zpráv z celé jižní Evropy nám chodily stejné zprávy. Uvidíme na jaře. Ale samozřejmě že to jako druh zvládnou," poznamenal Libor Šejna s poděkováním za vyjádřenou podporu a s přáním lepších zpráv.

Denně přijala makovská záchranná stanice desítky zubožených jiřiček, jeden den dokonce přes 150. Nejvíce bylo z Písku a Vodňan, ale i Strakonic, Blatné, Milevska a mnoha dalších obcí.

Vlaštovky a jiřičky trpěly kvůli dešti a zimě hladem. Jelikož nelétal hmyz, neměly potravu. Ve velkých houfech se uchylovaly k lidem do garáží, chlévů či podkroví ve snaze se schovat a zahřát. Bohužel hodně z nich toto počasí nezvládlo.