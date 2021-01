Petra Kafková, mluvčí ZZS JčK informovala o počtu zásahů u tonoucích. Od 1. června do 31. srpna 2020 zasahovaly výjezdové skupiny ZZS JčK celkem u šestnácti případů topících, z toho pět osob zemřelo - tři dospělí a dvě děti. „Ve čtyřech případech se jednalo o tonutí dětí v bazénu či zahradním jezírku. Sedm osob tonulo v řece a pět v rybníce nebo přehradě,“ popsala místa.

A připomněla případ muže, který málem přišel v červenci o život.

Koupání u Malého jezu v Českých Budějovicích pro staršího muže málem skončilo tragicky. V červenci si muž šel zaplavat do Malše nad Malým jezem, vodní proud ho strhnul do šlajsny a dostal se do bubnu pod jezem. Případ popsala tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS Jčk) Petra Kafková. "Z vodního válce se mu sice po několika pokusech podařilo dostat, ale vyčerpalo ho to natolik, že již nedokázal doplavat ke břehu a zůstal v bezvědomí pod hladinou," přiblížila.

Shodou okolností se v blízkosti jezu nacházel lékař Zdravotnické záchranné služby JčK, který zde trávil volný čas a celý incident napjatě sledoval. „Držel jsem v ruce kladívko, připravený uvolnit záchranný kruh. Už to vypadalo, že to ten člověk zvládne a najednou asi tři metry od břehu zmizel pod hladinou. Nedalo se nic dělat. Musel jsem do vody pro něj,“ popsal situaci lékař Tomáš Havel.

"Přitáhnul utonulého ke břehu a s pomocí dalších dvou mladých mužů ho vytáhli na břeh. Muž byl v bezvědomí a nedýchal. Lékař ihned zahájil nepřímou srdeční masáž. Během tří minut KPR se mu podařilo obnovit základní životní funkce u postiženého," konstatovala mluvčí ZZS Jčk Petra Kafková.

Mezitím již na místo dorazily posádky záchranné služby a převzaly si pacienta do své péče. "Po poskytnutí nezbytné přednemocniční péče byl muž ve stabilizovaném stavu transportován na urgentní příjem českobudějovické nemocnice," doplnila mluvčí ZZS Jčk Petra Kafková.