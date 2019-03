Neštěstí byli poblíž tři zachránci, kteří přispěchali na pomoc. Jedním z nich byl pracovník píseckého městského úřadu Leonard Doskočil. „Byl jsem asi ve třetině mostu, když jsem uslyšel nějaký podivný křik od řeky. Podíval jsem se tím směrem a obě děti uviděl. Holčička, asi sedmiletá, stála na břehu a kluk byl po krk ve vodě. Rozběhl jsem se k nim a sklouzl dolů po hrázi k řece. Lehl jsem si na břicho a chytil dítě za ruce,“ vylíčil dramatické okamžiky Leonard Doskočil, který se tou dobou právě vracel z práce.



Spolu s ním přispěchali na pomoc dítěti ještě další dva zachránci. Jedním z nich byl Dominik Brousil, žák deváté třídy Základní školy J. K. Tyla. „Ten další byl cizinec, snad Ukrajinec nebo Moldavan, myslím, že někdo z těch, co pracují v průmyslové zóně,“ uvedl Leonard Doskočil.



Společně se jim podařilo chlapce vytáhnout doslova za pět minut dvanáct. „Už z něj byla vidět skoro jen ta školní brašna, kterou měl na zádech. V šatech nasáklých vodou byl i pro nás tři neskutečně těžký. Bylo jen otázkou chvilky, kdy ho proud strhne pod led,“ doplnil.



I když po Kamenném mostě tou dobou procházeli lidé, nikdo další se k zachráncům nepřidal. „Nevím, jestli si nevšimli, měli strach, nebo jim to bylo jedno… Každá další ruka by v tu chvíli byla potřebná,“ zmínil Leonard Doskočil. Ještě než přijeli přivolaní záchranáři, byly obě děti v bezpečí. Patnáctiletý Dominik Brousil si za svou duchapřítomnost a odvahu vysloužil pochvalu ředitele školy. „Vůbec jsem neřešil, jestli se mi může něco stát. Prostě bylo třeba pomoci, a tak jsem to udělal,“ popsal Dominik Brousil.



Leonarda Doskočila a Dominika Brousila přijala poslední únorový den starostka města Eva Vanžurová, aby jim za záchranu života dítěte poděkovala. Identita třetího zachránce, který pomohl tonoucího chlapce dostat na břeh, ale hned na to odešel, není známa. „Díky lidem, jako jste vy, se my všichni můžeme cítit bezpečněji. Hluboce si vašeho činu vážím,“ uvedla starostka.



Irena Malotová