Písek - Písecká zdravotnická záchranná služba se připojila k celostátní akci Den linky 155. Ve středu 15. května odpoledne ukazovali záchranáři v Palackého sadech zdravotnické vybavení, učili masáž srdce či debatovali s veřejností o své práci a o poskytování první pomoci.

Snažili se také vyvracet mýty, které jsou v mnohých lidech zakořeněné. "Nejčastější je například to, že spolu se srdeční masáží je třeba provádět i umělé dýchání. To není pravda. U dospělého člověka je to spíš výjimka. Další věc je vytáhnutí zapadlého jazyka. Stačí zaklonit hlavu," jmenoval vedoucí lékař písecké zdravotnické záchranné služby Vratislav Němeček s tím, že stejně jako všechno se i medicína vyvíjí. To a mnoho dalších věcí se se svými kolegy snažil vysvětlit zájemcům, kteří se u stanu v Palackého sadech zastavili. Byli mezi nimi dospělí i děti.