Bleskově svléknout z uniformy a šup do kalné řeky. Šlo o lidský život. Pět policistů a hasičů v pondělí 4. září 2023 neváhalo a vrhlo se v Čelkovicích, příměstské části Tábora, do náročné záchrany staršího muže. Ten při vyjíždění z garáže skončil vlivem zdravotních potíží se svou Škodou Fabia v řece Lužnici.

Ocenění hasičů a policistů na táborské radnici za jejich hrdinský čin 4. září 2023 v Čelkovicích. | Foto: Luboš Dvořák

Jako první se k neštěstí dostala policejní hlídka, která našla vozidlo a označila místo nálezu. Vzápětí dorazila jednotka táborských profesionálních hasičů. Policistům a hasičům, kteří svlékli své uniformy, aby se mohli snadněji potopit, se s nasazením vlastního zdraví podařilo vyprostit muže z potopeného vozidla v hloubce asi 2,5 metru pod hladinou. Pod vodou je vozidlo nebezpečné, vlivem proudu se pohybuje. „Byl to adrenalin, strach přímo ne. Je však rozdíl ponořit se na nádech do zkalené řeky nebo doma na zahradě v bazénu,“ vysvětlil jeden ze zasahujících hasičů. Potopená škodovka byla zpočátku nedobytná, naštěstí měla stažené jedno okénko, přes které se podařilo auto otevřít a muže pracně vytáhnout na břeh. Tam ho aktéři předali do péče zdravotníků. „Úlohu zdravotníků bychom chtěli vyzdvihnout, bez nich bychom se neobešli,“ shodli se hasiči a policisté.

V Táboře sjelo auto do Lužnice, řidiče se podařilo zachránit, auto o něco později vyprostit.Zdroj: Policie ČR

Na adresu pěti pohotových policistů a hasičů zaznělo v pondělí 9. října na radnici velké poděkování od starosty Tábora Štěpána Pavlíka a celého vedení města, místostarostky Lenky Horejskové, místostarosty Martina Maredy, místostarosty Radoslava Kacerovského, a tajemníka Lubomíra Šrámka.

„Díky mimořádnému zásahu se řidiče podařilo zpod hladiny vyprostit a zdravotníci ho po 10 minutách úspěšně resuscitovali a odvezli v kritickém stavu do českobudějovické nemocnice. Událost se stala první školní den v příměstské části Čelkovice," připomněl mluvčí města Luboš Dvořák.

Příběh má bohužel smutný konec v tom, že zachráněný muž později v nemocnici zemřel. "Zásah celého integrovaného záchranného systému lze i přesto považovat za příkladný, mimořádný a plný respektu," míní Dvořák a společně i vedení města Tábora. Právě proto se policisté Michal Žilka a Jan Suda, hasiči Tomáš Novák, Petr Benda a Otta Horáček stali pondělními hosty na radnici.

VIDEO: Senior v Táboře sjel autem do Lužnice. Skončil v nemocnici

Doprovodili je také ředitel Územního odboru Policie ČR Tábor Jiří Štecher a zastupující ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Tábor Marek Sedláček. Na setkání chyběl pouze velitel zasahující hasičské jednotky Milan Urbánek. „Jsem rád, že se setkáváme u této výjimečné příležitosti. Za váš příkladný čin se sluší poděkovat. Říká se: To by udělal každý, doba však taková nebývá. Svým nasazením jste dali vzorový příklad občanům města i školákům,“ řekl starosta Štěpán Pavlík.

Hasiči se občas musejí ponořit k utopenému autu, před lety se podobně potápěli do rybníka Hejtman u Plané nad Lužnicí nebo do řeky Lužnice v Dobronicích, přesto lze zářijovou událost z Čelkovic označit za specifickou a mimořádně obtížnou. "Vedení Tábora věří, že také veřejnost úsilí složek integrovaného záchranného systému ocenila a vnímá jejich důležitost pro život celého města," uzavírá Luboš Dvořák. (lep)

