Hrejkovice - Přípravy na osazení úsekového měření v Hrejkovicích pokračují. Měřit by se mělo začít v červnu.

Radar. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

Dopravní situace je v poslední době v Hrejkovicích nebezpečná. Vede tudy objížďka pro kamiony kvůli rekonstruovanému mostu na hlavním tahu Praha – Písek u Nerestců. Místní se už těší, až pracovníci firmy Strabag dokončí bezpečnostní přechody a úpravu chodníků. To je totiž podle starostky Hany Kašparové podmínkou dopravního inspektorátu a Ředitelství silnic a dálnic, kterému patří silnice, k tomu, aby se tu mohla úseková měření osadit. Úpravy budou stát přibližně 800 tisíc korun. Obci na ně přispěje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši půl milionu korun. „Práce by měly být hotové do konce května a v červnu by se měla úseková měření osadit na začátek a konec obce,“ uvedla Hana Kašparová. Dodala, že objížďka pro kamiony bude trvat do podzimu, takže místní doufají, že se díky radarům provoz zklidní. Úseková měření bude zajišťovat město Milevsko, které je už na vše připravené.