Ceny obědů v restauracích v České republice se podle společnosti Sodexo v lednu 2022 vyšplhaly na rekordní průměrnou cenu 157 Kč. To je o dvě koruny více než v prosinci 2021, ale o celých 13 korun více než před rokem. Nejvíce si za obědy připlatí tradičně lidé v Praze, kde musí vytáhnout z peněženky v průměru 176 korun. Jihočeský kraj se drží zhruba uprostřed žebříčku s cenou 154 korun. Nejlevněji je naopak v kraji Karlovarském, kde se naobědváte za 142 korun. Ještě před necelými deseti lety se přitom obědové menu všude v republice, i v Praze, vešlo pod stovku.

Písecká restaurace La Varenne nabízí řízek s přílohou za 145 korun. "Museli jsme zdražit přibližně o deset korun. Ne kvůli covidu, ale kvůli rostoucím cenám surovin a energií. Ještě nějaké zdražení určitě přijde," zdůraznil Tomáš Vrtiš, majitel restaurace a dodal, že od uvolnění covidových opatření přibylo asi 20 procent zákazníků. Návyky strávníků se ale změnily. "Lidé si zvykli, že si v daný čas po telefonické objednávce přijdou, vyzvednou si jídlo a sní si ho na pracovišti, doma nebo i někde venku. My tím ale přicházíme o tržby na nápojích, které si lidé objednávají, když jedí oběd u nás. Stalo se nám například, že jsme sebou prodali čtyřicet jídel a v restauraci se snědlo třicet," poznamenal Tomáš Vrtiš.

Další oblíbená písecká restaurace U Reinerů má v polední nabídce řízek s přílohou za 139 korun. "Cena se u nás za období koronaviru nezměnila, ale od dubna nebo května se už zdražení nevyhneme. Veškeré vstupy totiž jdou nahoru. Budeme zvedat ceny maximálně o deset korun," vysvětlil majitel podniku U Reinerů Jiří Marek s tím, že zákazníci se po rozvolnění do restaurace vrátili a obsazenost je během oběda v podstatě stejná jako před pandemií.

Zdražit musely i podniky v menších městech píseckého okresu. Restaurace si tu ale nemohou dovolit stejné ceny jako v Písku. "Zdražovali jsme asi o desetikorunu, ale i tak jsme v rámci konkurence ve městě nejlevnější. Meníčko s řízkem máme za 119 korun. Kromě covidu nám neustále zdražují vstupní náklady. Snažil jsem se dlouho držet nižší cenu, která už ale nebyla únosná," zdůvodnil majitel restaurace U Provazníka v Protivíně Martin Štiak a doplnil, že během covidové doby musel zdražovat dokonce dvakrát.

Podobná situace je i v Milevsku. "Za poslední rok jsme ceny zvyšovali v řádu několika procent, odvíjí se to do energií i surovin. Řízek s přílohou máme za 126 korun," uvedl provozovatel Restaurace a sporthotelu v Milevsku Tomáš Chudý. S rozvolněním covidových opatření přišli kromě stálých strávníků i noví zákazníci. "Lidé si teď častěji berou jídlo i sebou. Řekněme, že je to takových 20 až 30 procent zákazníků," uzavřel Tomáš Chudý.

Jídla v restauracích zdražují a podle ekonomů budou zdražovat i nadále kvůli rostoucím cenám energií, nedostatku vhodné pracovní síly, zdražování základních surovin pro přípravu pokrmů, ale i třeba z důvodu růstu cen nemovitostí a zvyšování nájemného. "Při ceně menu v průměru kolem 140 korun už restaurace zjistí, že dále cenu příliš navyšovat nemohou, neboť by jim to vzalo až příliš zákazníků. Letošní rok tak pro řadu z nich bude složitý," předpověděl vývoj hlavní ekonom Lukáš Kovanda. Podle jeho prognóz může zhruba patnáct procent gastro provozoven zkrachovat nebo jinak ukončit činnost.