Novelu kvitují také písečtí strážníci, kteří v minulosti často neměli k odstranění dlouhodobě odstaveného vozu pravomoc. „Bylo to zdlouhavé, administrativně složité a mnohdy bez výsledku. Často jsme se na rozbitá a nepojízdná auta mohli jen dívat. Majitel byl nedohledatelný, nebo zemřel, byl v exekuci či ve výkonu trestu,“ nastínil zástupce velitele Městské policie Písek Jaroslav Rapant.

Novela majitelům komunikace a strážníkům uvolnila ruce v tom, že nyní je možné vraky či vozy s propadlou technickou kontrolou odstranit. A tak se také děje. V současné době je na území Písku kolem stovky takových vozidel, z toho tři jsou vrakem. Na začátku prosince nechal vlastník pozemní komunikace, tedy město, za asistence městské policie z komunikace odtáhnout první vozidla. „Měli jsme naplánovaný odtah celkem deseti vozů, ale sedm z nich jejich majitelé odstranili sami,“ zmínil Jaroslav Rapant.

Z parkovišť a ulic Písku budou odstavená vozidla dál mizet. Správce komunikace vždy vyzve majitele vozu, který má dva měsíce na to, aby auto odstranil či zprovoznil, tedy udělal technickou kontrolu. V případě nedohledání majitele bude výzva vyvěšena na úřední desce. Pokud se tak nestane, bude vozidlo odtaženo, a to na náklady jeho majitele. Za odtah vozidla zaplatí 2000 korun, dalších 100 korun ho bude stát každý den, který je auto odstaveno v areálu nedaleko Písku. Kromě toho pokuta může být až 300 tisíc korun. „Po odtažení vyrozumíme majitele vozidla znovu s tím, že když se další tři měsíce neozve, dáme auto do dražby,“ uvedl zástupce velitele městské policie s tím, že vraky jdou rovnou na likvidaci.

Městská policie Písek má v evidenci za poslední tři roky zhruba 300 aut, která se podařilo z ulic odstranit. Díky novele zákona by měla postupně zmizet všechna odstavená vozidla, čímž se uvolní nemalé množství parkovacích míst.