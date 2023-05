Na hlavním tahu z Písku na Plzeň musejí řidiči počítat s komplikacemi v dopravě. U Sedlické obory začala oprava více než kilometr dlouhého úseku silnice I/20.

U Sedlické obory, na hlavním tahu mezi Pískem a Plzní, se má opravovat silnice zhruba do poloviny června. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

"Vozovka, která vede přímo okolo Sedlické obory, už vykazuje řadu závad. Jsou to poruchy krytu, trhliny nebo nerovnosti, a to jak podélné, tak i příčné. Bude tu provedena obnova asfaltového souvrství vozovky, která zvýší bezpečnost provozu, ale také prodlouží životnost samotné komunikace," uvedl za Ředitelství silnic a dálnic ČR Adam Koloušek.

Řidiči se nemusejí bát, že by byla silnice zcela uzavřená. Ale jisté omezení je čeká. "Samotná oprava proběhne po etapách za částečné uzavírky hlavního tahu, kdy bude provoz okolo místa prací veden jedním jízdním pruhem kyvadlově," vysvětlil Adam Koloušek.

Omezení by od zahájení stavebních prací až do zprovoznění řešeného úseku mělo trvat maximálně 45 dní, tedy zhruba do poloviny června.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy na silnici I/20 společnost Silnice Klatovy a.s., a to za 12,7 milionů korun bez DPH.

K poslední opravě došlo na tomto úseku silnice během roku 2009.