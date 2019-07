Hrejkovice - U Hrejkovického rybníka se sjelo přes 200 motorek a přes 550 lidí si přišlo poslechnout kapely.

Sraz motorkářů u Hrejkovic. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Díky partě motorkářů a nadšenců, kteří si říkají Hadi z Hrejkovic se od soboty do neděle nad ránem bavili v obecním sportovním areálu u Hrejkovického rybníku nejen motorkáři, ale i spousta dalších lidí. Hadi tu pořádali druhý ročník akce Motogrilování. „Rozdělili jsme si úkoly, takže to skvěle fungovalo,“ uvedl za Hady Tomáš Buzek. Připomněl, že jim hodně pomohla obec zapůjčením areálu, kde mohli lidé využívat i toalety a sprchy, a také umožněním stanování v těsné blízkosti. Navíc jim přispěla i na zapůjčení velkého stanu od svazku obcí. „Máme radost, že lidé byli spokojení. Hodně z nich to nečekalo. Říkali, že příští rok přijedou znovu,“ dodal Tomáš Buzek. Po vyjížďce motorkářů po okolí tu hrálo od odpoledne až do noci pět kapel. Takže setkání, kde nechybělo ani slibované skvělé grilované maso, se přeměnilo na minifestival. „Když přestala hrát poslední kapela, tak někdo došel do stanu pro harmoniku a pokračovalo se dál, byla tam skvělá atmosféra,“ dodal Tomáš Buzek.