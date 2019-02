Kestřany – Co bude s hotelem Kestřanka? Na to se nyní snaží nalézt odpověď Kestřanští. Ve hře jsou možnosti jako udělat z objektu dům pro seniory či obecní byty. Vyloučená však není ani varianta budovu zbourat.

Hotel Kestřanka v Kestřanech. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

„Řešili jsme Kestřanku na zastupitelstvu a nyní jsme tam měli i jakousi pracovní schůzku, aby zastupitelé viděli, jaký je stav objektu," informoval starosta obce Lubomír Málek. Jedná se jednak o samotný hotel Kestřanka a jednak o nedostavěný sál, které dohromady tvoří jeden objekt.

Většina zastupitelů se podle slov starosty v současné době přiklání spíše k demolici sálu než k jeho dostavbě. „Budova stojí přes dvacet let, není ani zateplená, bylo by pro nás hodně finančně náročné sál dostavět. Navíc se tehdy stavěl pro čtyři sta lidí, což je pro Kestřany, které mají sedm set obyvatel, poněkud nepoměr. Zkrátka se vycházelo z potřeb tehdejší doby, ale dnes už by nevyhovoval," konstatoval Lubomír Málek.

Kestřanka se začala stavět v roce 1985 z budovy bývalého nedostavěného lihovaru. Od roku 1990 začala fungovat, provozovalo ji tehdy JZD. „Počítalo se s tím, že budovu bude využívat zemědělské družstvo jako ubytování," zmínil starosta.

V roce 1995 šel hotel do dražby. Vydražil ho soukromý majitel, který ho vlastnil až do roku 2010. Pak se však zadlužil a hotel šel do exekuce. Kestřany objekt vydražily v elektronické dražbě loni v říjnu za více než jeden milion korun. „Bylo to pro nás těžké rozhodování. Myslím, že žádný ze zastupitelů nebyl stoprocentně přesvědčen o svém rozhodnutí. Nakonec vyhrálo rozhodnutí hotel koupit, protože jsme se báli, aby nepadl do špatných rukou a my neměli v centru obce problémy," vysvětlil Málek.

Kestřanka je sice nazývaná hotelem, ale jedná se spíš o ubytovnu, která má kapacitu asi šedesát lůžek. Už osm let je budova opuštěná.

Nyní obec uvažuje o anketě mezi lidmi. „Každé řešení je asi špatné. Vždycky se totiž najde někdo, komu se naše volba nebude líbit. Tak bude nejlepší se obyvatel zeptat," řekl starosta.

Jednou z možností je vybudovat z Kestřanky domov pro seniory. Otázkou však je, kolik by do toho obec musela investovat. „Této možnosti se nebráníme, ale nejdřív potřebujeme znát názor odborníka, zda se taková rekonstrukce vůbec vyplatí. Museli bychom dvě patra úplně předělat," uvedl Lubomír Málek.

Další možností jsou obecní byty, které by mohly v objektu vzniknout. Je třeba, aby si na sebe budova vydělávala, takže obě tyto možnosti jsou zatím ve hře.

Podle starosty není Kestřanka vůbec ve špatném stavu, ale je třeba zde vyřešit vytápění, elektřinu či odpady. „Navrhl jsem nechat zpracovat studii, co by se s objektem dalo dělat. Sice by to něco stálo, ale bez odborného posouzení se dál nedostaneme," řekl.

Nyní obec čeká na rozpočet demolice sálu, a pak se bude rozhodovat dál. „Sál je břímě, které budovu tíží. Stejně už ho nejspíš nikdy nikdo nedostaví," konstatoval starosta a doplnil, že nejideálnější by pro obec stejně bylo, kdyby přišel investor s čistými úmysly, zrekonstruoval Kestřanku na své náklady a začal zde podnikat.

