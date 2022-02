Do tvoření z hlíny se Lucie Polanská zamilovala už na základní škole. Vystudovala keramiku v Bechyni, ale protože nesehnala práci v oboru, tvoření se roky vůbec nevěnovala. Řemeslo znovu oprášila až v roce 2014 a vytvořila si svůj osobitý styl. „Snažím se do výrobků promítat emoce. Na svých stránkách mám sice přehled plastik, ale když někdo chce přesnou kopii, tak se mi to nikdy nepovede. Například plastiky tváří dělám bez předlohy, i když vím, že tam jsou anatomické chyby,“ popsala keramička Lucie Polanská. Její největší inspirací pro keramické výrobky je příroda a také kamarádky, se kterými jednou za čas společně tvoří.