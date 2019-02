Mišovice, Pohoří – Podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí, který vyhlásil Jihočeský kraj, se obci Mišovice vyplatilo. Na posledním jednání zastupitelé schválili příjem dotace ve výši jednoho milionu korun, a to na první etapu rekonstrukce bývalé fary v Pohoří.

Fara v Pohoří. | Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Projekt je zároveň určený na vybudování startovacích bytů pro mladé.

„Loni se nám povedlo získat od Jihočeského kraje dotaci na přípravu projektu. Jsme moc rádi, že se nám povedlo získat krajskou dotaci i na uskutečnění jeho první etapy. Jsme obec s malým rozpočtem a bez pomoci kraje bychom se do takového projektu sami pustit nemohli," uvedl starosta Vladimír Čelakovský. Celkové náklady na uskutečnění celého projektu předpokládají kolem sedmi milionů korun včetně DPH. Proto se rozhodli postupovat po etapách.

„V současné době pro nás připravuje Svazek obcí regionu Písecko výběrové řízení na zhotovitele. Pokud vše půjde bez problémů, tak bychom měli mít v září stavební povolení a od října by se mohlo začít na faře pracovat," vysvětlil Vladimír Čelakovský s tím, že ukončení prací a kolaudaci by chtěli zvládnout v létě roku 2018.

Práce by měly začít na nejkritičtějších místech, jako je jedna z obvodových zdí, která je nakloněná, v centrální místnosti fary už dokonce chybí strop a střecha je také v havarijním stavu. Zabezpečení obvodové stěny a sanaci střechy by chtěli podle starosty zvládnout v první etapě.

Ve druhé etapě plánují přestavbu budovy na bytové jednotky. Těch by mělo být šest a místní mladí zájemci se o ně už přihlásili.

Ve třetí etapě by měly být zhotovené vnitřní i vnější omítky a mělo by být doplněné vybavení budovy – kuchyňskými linkami, toaletami a koupelnami. „Chceme vyjít vstříc i handicapovaným občanům, proto bude jeden byt v přízemí bezbariérový. Projekt počítá s širšími dveřmi, aby tudy projel vozík a s přizpůsobením koupelny a vším, co je třeba," upřesnil Vladimír Čelakovský.

U ostatních bytů podle něj projektant počítal i s využitím vysokých stropů. Vznikne tak originální moderní a zároveň praktické bydlení. Bude tam centrální ekologické vytápění tepelným čerpadlem a do budoucna by tam chtěli ještě instalovat solární panely na ohřev vody. Počítají i s parkovacími místy pro auta obyvatel domu.

Pokud vše půjde podle plánu, dočkají se místní zájemci bydlení za rok a půl.