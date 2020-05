Loni se na nádvoří Prácheňského muzea konala muzejní noc už potřinácté a stejně jako řada jiných akcí minulého roku připomínala 70. výročí textilního podniku Jitex.

Prostřednictvím fotogalerie můžete nahlédnout do minulých ročníků Muzejní noci v Písku, a to od roku 2012 do loňska.