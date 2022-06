Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně slavnostně zahájilo provoz

Úvodního slova se chopil vedoucí Blatského muzea Daniel Abazid, který uvedl, že rekonstrukce objektu vystavěného na popud veselského primátora Martina Lomnického ze Šebínů z přelomu 16. a 17. století trvala dva roky. „Během druhé fáze jsme vybudovali venkovní expoziční pavilon, kde probíhá ještě technologická fáze zrání nátěrů, potom tam budeme stěhovat sbírkové předměty,“ zmínil s tím, že na závěr výstavní sezony se chystá i jeho zpřístupnění.

Život ve městě

V interiéru Weisova domu lze nyní obdivovat hned tři expozice. Hlavní nese jméno Život ve městě. „Návštěvníky provádí různými aspekty městského života, expozice je laděná kulturně a historicky, klade důraz na 19. a první polovinu 20. století,“ popsal Abazid. Lze nahlédnout do měšťanského salonu, školy i kostela. „Lidé se podívají, co ukrývá cechovní sál a co se nacházelo na regálech dobových obchodů, v hostincích a co se dělo v ulicích, jak lidé trávili volný čas,“ dodal.

Historické hodiny, kola, lovecké zbraně, cechovní truhly, zmrzlinový vozík, sakrální sochy i obrazy. To a mnohem více muzejních exponátů pochází nejen z Veselska, ale i ze Soběslavska, Chýnovska a Mladovožicka. „Posloužily i sbírkové fondy Husitského muzea v Táboře, jde o samé krásné starožitné kousky,“ upozornil Daniel Abazid. Obecnou linku doplňuje lokální. V texte i na interaktivních obrazovkách, lze najít staré fotografie a pohlednice z Veselí nad Lužnicí. „Celkem jde asi o pět set kusů. Místní tu tak najdou skutečnou tvář města, jak se vyvíjela. Budovy, prostranství i obyvatelstvo,“ upřesnil.

Nechybí ani interaktivní hry pro malé a velké jako puzzle, pexesa a spojovačky. Součástí jsou i promítaná videa z dronů, či hudební nahrávky.

Model železnice

Modelové kolejiště na ploše 560krát 300 centimetrů je zmenšeninou dopravního uzlu Veselí nad Lužnicí a tratě i pamětihodností v širším okolí. Vláčky se tu prohání kolem zámku Červená Lhota, hradu Choustník či Chýnovské jeskyně. „V modelu nechybí vybrané stavby Tábora i Soběslavi, Křižíkova „Elinka", úsek Jindřichohradeckých úzkokolejek anebo Lužnice s vodáky a Stádleckým mostem. Především děti ocení interaktivní ovládání řady prvků včetně spouštění vlaků na několika tratích,“ popsal největší lákadlo.

Projektantem kolejiště je Ivan Benetka, který stojí i za technickými projekty pražského Království železnic nebo nového kolejiště ve vídeňském Prátru, zhotovitelem modelu potom Pavel Havránek z firmy Tamtam Development. „Vláčky se spouští každou půl hodinu, model ukazuje zároveň i historii železnice, která se zde píše přes 150 let,“ uvedl Abazid.

I vstupní hala je neméně zajímavým prvek. Zde se usadil muž, který dal objektu jméno. Karel Weis je nejvýznamnější osobnost spojená s Veselím, jedná se o skladatele a sběratele hudebních písní. „Ačkoliv tu nikdy nežil, byla tu umístněna jeho pozůstalost a muzeum pojmenováno podle něj,“ vysvětlil Daniel Abazid.

Hodně návštěvníků i kulturních akcí

Weisovu domu popřál například ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka. „Mám radost, že se vše podařilo týmu Blatského muzea stihnout a dotáhnout do konce. Expozicím přeji hodně návštěvníků, aby všechny těšila. Myslím, že jde o opravdu správnou muzejní a nostalgickou prezentaci, ve které si přijdou na své dospělí i mladší generace. Je velmi barvitá, mnohostranná, a přináší do Veselí další prospěšný prvek kultury,“ míní Smrčka.

Za realizaci poděkoval a potěšení projevil i starosta Vít Rada. „Přestavba dokončená v minulém roce je velmi povedená. I na premiéru expozice jsem se velmi těšil. Mám radost, že je protkána moderními technologiemi, jsou tu nejen obrazovky, ale i čidla teploty a vlhkosti,“ upozornil.

Podle Rady mají Veselští nyní muzeum, které si přáli a zasloužili si ho. „I pro turisty to bude zcela jistě velké lákadlo, což zatraktivní město i po další stránce,“ dodal starosta.

Konat se tu mají i kulturní akce a výstavy. Po prázdninách například Weisovský večer. Součástí má být ucelená přednáška o tomto skladatelovi i poslechy jeho skladeb. První výstavu ve výstavním sále v prvním patře zahájí už v pátek 1. července v 17 hodin. „Půjde o vernisáž výstavy páru, který tvoří ve Vlastiboři. Jde o koláže rodačky z Veselí Barbory Blahutové, a na nádvoří se budou pohybovat kinetické kašny jejího manžela Františka Svátka,“ uzavřel Abazid pozvánkou.

Sochařskou dvojici Blahutová-Svátek spojuje, kromě společného života, analogie témat jejich volné tvorby. Společnými motivy jsou voda, vítr, tvar a světlo. Výstava představí průřez jejich tvorbou od druhé poloviny 20. stol. do současnosti. Ve Weisově domě Barbora Blahutová ukáže své koláže, asambláže z neobvyklých materiálů (suché listy, rozbité sklo, kartony atd.), které zasazuje do čistých ploch dávajících předmětům nový smysl a hodnotový rozměr. František Svátek na nádvoří i uvnitř potom představí své kinetické vodní objekty, modely větrných a hydrokinetických objektů, návrhy a fotografie kamenných meditativních skulptur.