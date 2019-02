Milevsko - Obyvatel Milevska by rád dostával městské aktuality e-mailem jako kdysi. Informatici na tom pracují.

Milevsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Dříve zájemcům přihlášeným na městském úřadě v Milevsku chodila upozornění na zveřejněné aktuality na webu města. Od roku 2017 to už nefunguje.

Ohlédnutí

Webové stránky města Milevska se začaly měnit do modernější podoby v roce 2017. V souvislosti s tím přestalo fungovat posílání upozornění e-mailem na každou novinku. Tehdejší správce sítě sliboval, že bude tato služba obnovena. Nový program to ale neumožil.

Redakci Píseckého deníku na to upozornil místní obyvatel Jan Kothera (85). „Je to velká škoda. Bydlím na sídlišti a úřední deska je ve městě. Špatně se mi chodí. Na webu města sice informace jsou, ale je to tam pro mě nepříjemně poskládané. Špatně se mi to tam hledá,“ vysvětlil Jan Kothera s tím, že by byl rád, aby mu chodily aktuality e-mailem jako dříve. Dění ve městě ho stále velmi zajímá.

Deník proto oslovil místostarostu Michala Horka a ten situaci konzultoval se správcem sítě Zdeňkem Jánským. „V roce 2017 se pracovalo na změně webových stránek města. Dodavatelem těch původních byla firma VISMO. Web od ní automaticky umožňuje nastavit odběr novinek. Ale už byl velmi zastaralý a pomalý,“ vysvětlil Zdeněk Jánský, proč se postupně přešlo na stávající web od firmy ABRA. Ten bohužel funkci na nastavování zmíněného odběru novinek nemá, ačkoli má spoustu jiných výhod. Například umožňuje lidem prostřednictvím ikony Dotazy občanů, aby se na cokoliv ohledně města zeptali. Odpovídají jim tam úředníci či někdo z vedení města.

Podle Zdeňka Jánského teď jednají s firmou ABRA o tom, jak tuto funkci doprogramovat. Zda a za kolik peněz to zajistí firma, nebo jestli si to budou moci zajistit milevští informatici ve vlastní režii. Dále budou muset situaci ještě prokonzultovat se specialistou na ochranu osobních dat.