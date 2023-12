Dneska to byl trošku extrém. Tak shrnul v sobotu 23. prosince tradiční předvánoční trénink ve Vltavě velitel krumlovských vodních záchranářů Milan Bukáček. Řekou v té době teklo téměř 65 kubíků vody za vteřinu, několikanásobek běžného stavu, a chyběl jen kousek k dosažení prvního povodňového stupně.

Krumlovští vodní záchranáři si v sobotu před Vánoci dali ve Vltavě pod kostelem trénink. | Video: VZS ČČK Český Krumlov

„Normální letní průtok bývá kolem deseti kubíků, při vodáckém maratonu dvacet a ve Spolí na měrném profilu dneska bylo 62,3 m3/s,“ přiblížil. „Tahle voda je pro nás jako záchranáře zajímavá. Je velmi kalná a plavalo v ní hodně klád, což znamená nebezpečí.“

Na Vltavě vodní záchranáři z Krumlova trénují už třicet let. „Jednou jsme plavali i v osmdesáti kubících, a to byl opravdu fofr, ze Spolí jsme byli ve městě během mžiku. Člověk ale musí mít namakáno, musí přemýšlet a sledovat všechno kolem,“ upozornil Milan Bukáček. „Přemýšlel jsem, jestli do toho dneska vůbec vlézt. Nakonec jsme šli. Velkou radost nám dělá, že tam s námi byli i naši čtyři mladíci. Je fajn mít novou záchranářskou generaci. I pro ně to bylo něco úplně jiného, než trénovat na Lipně nebo na bazéně.“

Pro krumlovské vodní záchranáře, kteří mají základnu na Lipně v Dolní Vltavici, je vánoční plavání v centru Krumlova už dlouholetou tradicí. „Je třeba si dávat pozor, držet se ve skupině. Zkoušeli jsme si traverz řeky, jak přeplavat na druhou stranu a jak k tomu využít silný proud. Museli jsme si dávat ale opravdu velký pozor, je to hlavně o bezpečí. Ale zaplavali jsme si pořádně,“ pochvaloval si.

Jez a šlajsnu pod kostelem tentokrát vynechali. „Do vody jsme šli kousek nad Domem dětí a mládeže a plavali nad jez pod kostelem. Jindy ho projedeme, plaveme až k Plášťáku a pak zpátky proti proudu, ale do toho jsme se dneska nepustili,“ vysvětlil.

Na Lipně je asi čeká pomoc s taháním lodí z vody

Milan Bukáček očekává, že se jim kvůli velké vodě nejspíš začnou brzy ozývat rybáři. „Budou hledat pramice, v září a v říjnu byl na Lipně podstav, panovalo sucho a lodě měli vytažené na březích. Teď jak se hladina výrazně zvedne, co nebylo dobře přivázáno, jim odplave,“ uzavřel velitel českokrumlovské sekce Vodní záchranné služby Českého červeného kříže.