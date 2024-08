Rada města se na svém posledním jednání zabývala záměrem zřídit střední školu waldorfského typu, která by byla součástí ZŠ Svobodná a nabízela by obecněji zaměřený studijní vzdělávací obor lyceum.

Radní schválili přípravu k realizaci záměru na rozšíření stávající ZŠ Svobodná o střední stupeň vzdělávání a pověřili odbor školství a kultury a školu přípravou materiálu do zastupitelstva města. „Úkolem úředníků a školy nyní je získat co nejvíce relevantních informací a připravit důkladnou ekonomickou analýzu a získat stanoviska dotčených orgánů. Až budeme mít všechny potřebné podklady, předložíme materiál do zastupitelstva, které by o zřízení či nezřízení waldorfské střední školy mělo rozhodnout,“ řekl místostarosta Michal Přibáň.

„Obec je podle školského zákona povinna zajistit předškolní a základní vzdělávání. Střední školy jsou zřizovány převážně kraji, případně soukromými subjekty či církvemi, obecních středních škol jsou v síti škol jen dvě procenta. Musíme se detailně seznámit se systémem financování středních škol, podmínkami pro zapsání nového subjektu do školského rejstříku, ale i demografií, kapacitou stávajících středních škol či krajskou koncepcí středního školství,“ doplnil místostarosta. Je podle něj nezbytné zjistit, jaké by byly roční náklady na provoz lycea, jaký by byl o tento obor zájem či jaké budou nároky lycea na prostory nejen v prvním roce provozu, ale i v těch následujících.

O zřízení waldorfského lycea mají velký zájem rodiče žáků ZŠ Svobodná, která zahájila svou činnost v roce 1990 a vyučuje podle principů waldorfské pedagogiky. Spadá pod ni i stejně zaměřená mateřská škola Sluníčko. Přáli by si, aby jejich děti mohly ve waldorfském vzdělávání pokračovat i po základní škole přímo v Písku, v současnosti jsou nejblíže waldorfská lycea v Českých Budějovicích a Příbrami.

Město Písek zřizuje šest základních a 12 mateřských škol, a to ve formě příspěvkové organizace. Zajišťuje jim finanční prostředky ze svého rozpočtu zejména na provoz a investiční výdaje. Každoročně jen do jejich oprav a modernizací investuje desítky milionů korun, jejich provoz město ročně stojí více než 50 milionů korun.

Petra Měšťanová