Návrat po dvou letech

Jak přiblížil za pořadatele Jan Šuráň z Českomoravského svazu minipivovarů, cena se po třech letech doslova znovuprobudila k životu. „Dva roky jsme soutěž nepořádali kvůli protiepidemickým opatřením,“ zmínil. Do klání se mohou podle něj hlásit jen pivovary včetně výzkumných a školních s výstavem piva do 10 tisíc hektolitrů.

Z devíti pivních vzorků každá pětičlenná komise poslala tři nejlepší do dalšího kola a potom se stejným stylem dostaly ty nej až do finále. „Vyhraje ten nejlepší, hodnocení je anonymní, vzorky mají pouze číslo,“ vysvětlil bývalý prezident svazu, který se sám degustacím věnuje asi osm let. Jako porotce funguje i na mezinárodní úrovni pivních soutěží.

Školní sládek je už v síni slávy

Kolektivní dvoudenní práce

Jak doplnil současný prezident svazu Michal Voldřich, i přes problémy, s kterými se obor poslední dva roky potýkal, se přihlásil vysoký počet pivovarů. „Abychom mohli všechny vzorky zhodnotit, je soutěž dvoudenní. A aby se vše uskutečnilo kvalitně a rychle, pracuje na ní v zázemí ještě celý tým více než dvaceti lidí,“ popsal organizaci.

V pátek se podle něj navíc konaly i zajímavé semináře a přednášky, které se shledaly s velkým zájmem účastníků. „To svědčí o snaze minipivovarníků prohlubovat si znalosti a kvalifikaci, což se projevuje i na kvalitě vyrobených piv,“ zhodnotil Voldřich. Semináře se dotkly témat sanitace a hygiena v pivovarnictví, kvalita vody, mikrobiologická kvalita piv, značení piv a podobně.

Přežili krizi

Přiznal také, že se pivovarnictví, zvlášť maloproducenti potýkali s krizí. „Během epidemie koronaviru skončilo na 25 minipivovarů, kteří k nám pravidelně jezdili,“ uvedl smutnou statistiku. Pivovarů se totiž netýkaly žádné státní kompenzace. "I tak se nás po tomto těžkém období na trhu podařilo udržet dost," řekl.

Z jižních Čech se letos učastnily pivovary jako Obora, Transformátor Hlavatce, Chotoviny, Pivovarský dvůr Lipan Dražíč, Pivovarský dvůr Zvíkov, Čížová, Školní minipivovar SOŠEP Veselí nad Lužnicí a další. „Jezdí k nám ale zástupci minipivovarů z celé republiky i Slovenska,“ dodal.

V anketě Pivo roku 2020 se hodnotí nejen klasické ležáky, ale i kyselá piva

Do Hlavatců putovaly dvě ceny

A Jihočechům se ve velké konkurenci také dařilo. Nejprestižnější kategorii českého ležáku vyhrál hlavatecký rodinný minipivovar Transformátor s pivem Garage. „Je to pro mě obrovská radost a cítím velké štěstí. Zvláště, když jsme obsadili s dalším ležákem (Transformátor světlý) i druhé místo,“ poznamenala podsládková pivovaru Marie Stejskalová, která přejímala ocenění.

Úspěšný byl v kategorii Pivo India Black Ale také pivovar Chotoviny, který získal stříbrnou příčku se svým Black Sabro 15°.

Výborná úroveň piv

Vedoucí nezávislé finálové komise složené z osobností velkých pivovarů, Martin Slabý z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, konstatoval, že ve většině kategorií bylo velmi těžké rozhodnout o vítězi. „Hlavně kvůli vyrovnanosti vzorků. Letošní úroveň piv byla opravdu vynikající,“ zhodnotil 14. ročník.

Piva soutěžila v 15 kategoriích, které mají vlastní specifikaci. „Protože jde o cenu českých sládků, přednostně zařazujeme typicky české ležáky, světlá výčepní piva, české světlé ležáky, polotmavé, tmavé ležáky, speciály světlé, tmavé, polotmavé i silné,“ vyjmenoval prezident svazu Michal Voldřich. Ze známých světových typů jsou to piva pšeničná, Pale Ale, India Pale Ale, India Black Ale, pšeničná piva silná, silná svrchně kvašená a typu Stout.

Pivo se podle Voldřicha hodnotí všemi smysly. „Chuť, čich, vzhled i sluch, pivo se totiž i poslouchá. Když špatně pění, tak poznáme, že je něco v nepořádku,“ smál se s tím, že pěna musí být naprosto tichá.

Sládkové už nejsou výjimkou

Nechyběli známí znalci piva jako sládek Ivan Dufek, Petr Košín a Aleš Dvořák z Budějovického Budvaru, nejdéle sloužící sládek (44 let) v pivovaru U Fleků Ivan Chramosil a další osobnosti pivovarnictví u nás. Ale třeba i léty praxe ostřílený dámy. „Pro ženy je pivovarnictví už běžná věc, v jižních Čechách máme sládkovou v Platanu i Krumlově, v Plzni v Proudu i v Černicích. Na Mezinárodní den žen se dočkaly díky Českému svazu pivovarů a sladoven některé ocenění,“ uvedl prezident svazu.

Předsedkyní jedné z hodnoticích komisí se v sobotu stala i sládková Historického pivovaru Český Krumlov Dagmar Vlková. Cestu k pivu si našla už v mladí. „Moje maminka pracovala v pivovaru, strejda byl sládek, takže jsme to měli v rodině. Chodila jsem za nimi a nabíjela mě tam ta atmosféra těch lidí, kteří tam se zápalem srdce pracovali,“ prozradila.

Jihočeští sládci navzdory pandemii navařili zelený mok. Ochutnejte

Lidé od fochu drží spolu

Výroba piva je podle ní těžká záležitost. „Jde o národní nápoj, oslovujete jeho výrobou širokou veřejnost, když se to podaří, tak je z něj jak užitek, tak potěší konzumenty, naše pivaře,“ míní Dagmar Vlková, že jde o poslání. Pivo i víno si podle ní najde vždy své zákazníky a je ideální jeho konzumaci spojit i s nějakým dobrým jídlem. "Potom jde o ten pravý gurmánský zážitek," usmívala se.

Pivovarská společnost podle ní zahrnuje vstřícné osazenstvo. A tak se ženy mezi nimi cítí dobře a výjimečně. „Nepanuje mezi námi žádná negativní atmosféra, naopak si výrazně pomáháme a dost držíme spolu nehledě na pohlaví,“ vysvětlila.

Degustování je podle ní náročná disciplína. Toto může hodnotit i díky tomu, že se v oboru pohybuje od roku 1989. „S přestávkami na mateřskou to dělám už více jak třicet let. Když se pivo snažíte hodnotit opravdu objektivně, chcete skutečně vybrat ty nejlepší vzorky, tak to vyžaduje míru fyzického i psychického soustředění. Tento styl degustace se mi velmi zamlouvá, protože tady se řeší skloubením názorů jednotlivých členů komise,“ popsala.

Pomáhá popis typů

Důležité je udržet v pozoru smysly. „Zakusujeme neutrální degustační sousta, aby se mezi jednotlivými kategorie vyrovnalo vnímání chuťových buněk,“ přiblížila. Velkou pomůckou je podle ní i slovní popis jednotlivých typů piv. „Ten je přístupný všem členům degustační komise, přibližuje, jak by měla daná kategorie ideálně vypadat, protože tu máme skutečně širokou rozmanitost piv,“ zmínila.

Setkání s kolegy po dvouleté přestávce přivítala. „Je to příjemné pro všechny, doplnili jsme si znalosti. Přednášky byly založené hodně na praktické stránce. Všichni se rádi vidíme a máme po odvedené práci i prostor pro společenskou konverzaci, navíc je tu vždy milé prostředí a panuje dobrá atmosféra,“ uzavřela Dagmar Vlková.

K ověřování informací o pivu, které postoupilo do finále navíc slouží speciální přístroj. Jde o tzv. analyzátor balených nápojů značky Anton Paar, který do pěti minut určí přesný obsah alkoholu i oxidu uhličitého ve vzorku. Dávkovací jednotka měří obsah přímo z obalu. Ovládání je v češtině, výsledky měření se ukládají do paměti podobně jako do počítače, dají se zobrazit na displeji, stáhnout na USB disk ve formě excelové tabulky nebo pdf souboru, případně připojit tiskárnu a vytisknout. Existují i další modely určení k analýze vína, či tvrdého alkoholu.