Vzdělání v každém věku je investicí, která neztrácí na hodnotě a je prostředkem k seberozvoji, osobní motivaci a zvyšování profesní kvalifikace. Proto se i Jihočeská univerzita tradičně přidá k akci Týden vzdělávání dospělých.

Virtuální realita ve vzdělávání, výživa seniorů s nutričním terapeutem, marketing pro start-upy, aktuální výzkumy prováděné na Šumavě či workshop v univerzitním rádiu K2 – to je pouze malá nabídka z toho, co v pěti říjnových dnech od 21. 10. do 25. 10. letos nabídne Týden vzdělávání dospělých na jihu Čech.

Tato již tradiční celorepubliková akce představuje široké veřejnosti zajímavou a různorodou škálu vzdělávacích aktivit v různých formátech, jako jsou workshopy, semináře, kurzy, exkurze nebo dny otevřených dveří. Bohatý program připravila Jihočeská univerzita ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů a dalšími partnery. Cílem je zvýšit povědomí o možnostech dalšího vzdělávání a lidem přiblížit vzdělávací nabídku v našem kraji.

Novinkou oproti předchozím rokům je koncept, kdy každý den Týdne vzdělávání dospělých nese jedno zaštiťující téma, které má svého odborného garanta. „Různá témata představí fakulty Jihočeské univerzity, společnost Czech Invest, Jihočeská hospodářská komora a v neposlední řadě i Studentská unie Jihočeské univerzity. Akce bude opravdu určena pro širokou veřejnost, budou zde i zajímavosti pro začínající podnikatele, pro seniory i pro čerstvé absolventy,“ říká Vendula Mikolášková, koordinátorka Týdne vzdělávání za Jihočeskou univerzitu.

Témata jsou i letos velmi rozmanitá a jsou určena pro každého bez ohledu na věk či dosažené vzdělání. Petr Bauman, prorektor pro studium z Jihočeské univerzity doplňuje, že „v povědomí veřejnosti jsou univerzity vnímány jsou tradiční centra vzdělanosti, především pro mladé lidi, je ale třeba zdůraznit, že dnes umožňují i celoživotní vzdělávání dětem, dospělým a seniorům. Proto je přirozené, že je Jihočeská univerzita jedním z pořadatelů akce.“

Druhým organizátorem je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, která se naopak více zaměří na firemní vzdělávání a oblast podnikání. „V rámci čtvrtečního a pátečního programu se zaměříme na nové trendy ve vzdělávání jako je virtuální realita nebo vizuální myšlení, ale pomůžeme i začínajícím podnikatelům – s tvorbou značky, poradíme, jak vytvořit bussiness plán a kde získat finance k rozjezdu podnikání či jaké marketingové strategie volit pro start-upy. Spolu s organizátory jednotlivých workshopů budeme rovněž k dispozici pro individuální konzultace a obrátit se na nás může opravdu kdokoliv,“ přibližuje program koordinátorka za Jihočeskou společnost pro rozvoj lidských zdrojů Michaela Fouňová.

Pro zájemce je účast na akcích zcela zdarma či za symbolický poplatek. Kompletní přehled akcí je k dispozici na stránkách www.jcpakt.cz, prostřednictvím kterých je možné zjistit bližší informace o konaných akcích i doprovodném programu.

Nad Týdnem vzdělávání dospělých přejímají záštitu člen rady Jihočeského kraje Mgr. Zdeněk Dvořák a primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.