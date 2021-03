„Vážení spoluobčané, Písečáci i všichni ostatní, v posledním týdnu pozorujeme výrazný vzestup pozitivně testovaných a hospitalizací pacientů s onemocněním COVID-19 v písecké nemocnici. Řada z nich je ve velmi vážném stavu a přesně tak, jak se dočítáte na informačních webech a slyšíte v médiích, těžký průběh se týká již i mladších ročníků. Výjimkou nejsou dvacetiletí a děti. Jistě je to mimo jiné následek šíření britské mutace, která je nakažlivější, ale výrazně k tomu přispívá nezodpovědné chování některých jedinců. Pořádání různých oslav, setkávání, ale i vzájemný kontakt (bez ochranných prostředků) v rodině s příbuznými, kteří jinak nebydlí ve společné domácnosti, přivedl už řadu z takových skupin na naši jednotku intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. I když lékaři a sestřičky bojují o jejich životy ze všech sil, není v jejich moci každého zachránit, zatím dokonce na ARO ani polovinu z nich.“

„Abychom mohli zajistit péči o pacienty s COVID-19, musíme navíc razantně omezovat veškerou ostatní péči, přičemž se prodlužuje strádání i těchto lidí. V nemocnici bude omezena péče v poradnách, zastavena veškerá neakutní operativa atd. Vyčerpání zdravotnického personálu, který bojuje s covidem od října takřka nepřetržitě, je také extrémní. Chceme tedy tímto apelovat na zodpovědnost všech, aby nosili ochranné prostředky, ideálně respirátory, nesetkávali se s osobami, se kterými nebydlí ve společné domácnosti, bez těchto prostředků, nesdružovali se, omezili kontakty, dbali na hygienu a dezinfekci rukou a v případě potíží se nechali co nejdříve otestovat PCR testem a dodržovali izolaci nebo karanténu. Udělejme a udělejte na několik málo týdnů vlastní osobní lockdown. Rádi bychom nedospěli do stavu, kdy by pacienti, jako již v některých zařízeních, umírali na chodbách za pouhého mírnění utrpení. Pokud by se nám společně s vámi další rozvoj pandemie na okrese nepodařilo v nejbližších dnech zabrzdit, může to nastat. Děkujeme.“