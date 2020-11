Součástí letošního ročníku je například výzva nazvaná Představte nám svého Ježíška. Jejím cílem je zapojení celých rodiny do vytvoření domácího živého betlému. „Při tvorbě adventního programu jsme tentokrát měli kvůli protiepidemickým opatřením velmi omezené možnosti. Přesto jsme chtěli přijít s něčím, co by obnášelo zábavu pro celou rodinu a tematicky souviselo s adventem a Vánoci. Proto nám přišel vhod nápad na domácí betlém, který vznikl v písecké Sladovně a který jsme se rozhodli zrealizovat,“ vysvětlil za pořádající spolek Cohiba Musica Jan Němec.

Pro zapojení do výzvy stačí využít možností domova a vytvořit živý obraz tradičního betlémského výjevu. „V zadání nejsou žádná omezení. Stačí se zamyslet, jakou postavu bude kdo ztvárňovat, prohledat skříně a najít v nich vhodné kostýmy, scénu dotvořit kulisami a rekvizitami, co dům dá. Necháváme na každém, zda obraz zrození Ježíška pojme vážně nebo humorně,“ nastínil Jan Němec.

Jakmile bude scéna vytvořena, je potřeba ji vyfotit a fotku nejpozději do 29. listopadu poslat v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu info@adventvpisku.cz. Všechny došlé živé obrazy budou zveřejněny na facebooku a webu Adventu v Písku. Ty nejpovedenější pořadatelé navíc vytisknou a vystaví pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Písku na celý advent až do Tří králů. Desítku z nich slibují odměnit věcnou cenou za nejlepší provedení. „Cílem výzvy je na jedné straně zabavit celou rodinu při samotném vzniku díla a v druhém sledu navíc potěšit a pobavit ty, kteří si fotky budou prohlížet, ať už přes internet nebo vystavené pod vánočním stromem v centru Písku,“ doplnil pořadatel.

Další část programu, kterou spolek Cohiba Musica slibuje, je Nebeská pošta. I když se nebude konat tradiční akce na náměstí s bohatým programem, dopis Ježíškovi bude možné odeslat i letos. Doma sepsaná přání mohou děti či jejich rodiče vhodit do speciální poštovní schránky po celý týden od 23. do 29. listopadu (v neděli nejpozději ve 12 hodin), a to hned na třech místech: před Sladovnou, v Městské knihovně Písek a na hlavní písecké poště na Žižkově třídě. "Místa budou označena viditelnými vlajkami Nebeské pošty a psaní bude možné vhodit do schránky vždy dle otevírací doby jednotlivých institucí, pouze před dětskou galerií Sladovna nonstop," vysvětlil Jan Němec s tím, že se všechny dopisy dostanou ke svému adresátovi, tedy k Ježíškovi.

Písečáci nepřijdou ani o tradiční betlémy rozmístěné v centru města. V plánu je také troubení koled z věže děkanského kostela o poslední adventní neděli, tedy 20. prosince. Uskuteční se i štědrovečerní vytrubování, které bude podle aktuálních opatření případně bez zastávek. Další akce budou pořadatelé řešit na základě aktuálních nařízení.