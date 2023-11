Monika Brýdová z Budějovic se pohybuje ve světě kreativního tvoření už víc než dvacet let. Jak sama říká, koníčka se jí podařilo přetavit v profesionálního koně. Spolupracuje s pořadem Rady ptáka Loskutáka na TV Nova, kam přispívá náměty a některé sama prezentuje na obrazovce.

Moniku Brýdovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila v Českých Budějovicích Gabriela Kalista. | Foto: Gabriela Kalista

O své nápady se dělí s posluchači budějovického rozhlasu v pořadu Dámská jízda, svou stránku má i v jihočeských Denících. Svůj um předává i na kurzech kreativní tvorby po celé republice. Je šťastnou matkou syna a dcery a neúnavnou, hravou babičkou.

I ona patří do charitativního budějovického kalendáře eSENce ŽEN, který připravovaly fotografka Gabriela Kalista a módní návrhářka Tereza Sabáčková. Jak si Monika Brýdová profesionální focení užila? „S Gábinou a Terezou bylo prima. Nebylo to ale moje první focení. Vzhledem k tomu, že vystupuji v médiích, jsem na profifocení zvyklá a užívám si ho. Přála bych každé ženě, aby si alespoň jednou za život mohla dopřát péči odborníků, vizážistky, stylistky a fotografky. Dokážou totiž vyzdvihnout z každé ženy to nejlepší. Tu jedinečnou esenci,“ říká.

V jakém oblečení jste se cítila nejlépe?

Fotila jsem dva modely – jeden pro denní nošení, tzv. casual. Osobně bych si tento typ šatů sama nevybrala, ale překvapilo mne, jak mi seděl a cítila jsem se v něm dobře. Doplnila jsem ho fascinátorem, který byl můj vlastní a občas ho používám pro upoutání pozornosti okolí. Ale samozřejmě, jako většina žen jsem ráda za princeznu, a tak jsem si užila večerní šaty. Miluji kombinaci krajky a lesklého saténu, a to Tereza Sabáčková umí. Kdysi jsem na módní přehlídce, ještě jako zrzka, měla její smaragdové šaty s krajkou a tentokrát pro mne, coby blondýnku, připravila tmavěmodré. Byly krásné. Měla jsem radost, že jsem se do nich vešla, byť byly šité na modelku. Jen jsem zjistila, že po letech nošení barefoot obuvi už mi nejde delší dobu chodit v podpatcích, a tak jsem mezi místy, kde jsme fotily, chodila bosky a lodičky si nazouvala jen pro samotnou fotku.

Sledujete módu, nebo se oblékáte stále "podle sebe"? Co nosíte nejraději?

Módním trendům moc nepropadám. Oblékám se hlavně tak, abych se cítila dobře. Mám ráda originální módu, spolupracuji s několika návrhářkami a textilními dílnami, často si oblečení navrhuji sama. Miluji mandaly, a tak na mnohém mém oblečení najdete tyto vzory. Už víc než deset let nosím jen sukně. Úplně jsem přestala nosit kalhoty, výjimkou jsou široké kalhoty typu aladin s nízkým rozkrokem pro volnočasové aktivity. V létě sukně dlouhé, v zimě krátké s punčochami.

eSENce ŽEN 2024 Dvanáct úspěšných dam, dvanáct půvabných tváří, dvanáct stránek v kalendáři. To je projekt eSENce ŽEN 2024. Deník ve spolupráci s módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou a fotografkou Gabrielou Kalistou vybral dvanáct úspěšných Jihočešek z různých oborů. Tereza Sabáčková jim navrhla krásné šaty, Gabriela Kalista je vyfotila a Deník vyzpovídal. Ze snímků všech žen vznikl kalendář, který si můžete za 590 korun zakoupit v českobudějovickém IGY Centru . Výtěžek z jeho prodeje věnujeme Krizovému centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Líčíte se? Co používáte? Vycházíte někdy ven bez make-upu?

Líčím se minimálně, jen takový základ jako BB krém, oční linka, řasenka, tužka na obočí a rtěnka. Minimálně jednou měsíčně si užívám televizní líčení plus občas mne líčí na focení. A bez líčení nejen občas vycházím, ale natáčím se i do vlogů, které denně publikuji na mém youtube kanále @brydova. Nemám s tím problém. Myslím, že krása vychází zvnitřku. Pokud ale mám někdy pocit, že se moje nenalíčená tvář nelíbí ani mně samotné, mám trik mé sestřenice – vizážistky. Stačí nasadit sluneční brýle a namalovat si výrazně rty.

Jste výtvarnice a hodně aktivní žena. Odpočíváte?

Odpočívám aktivně, a tak to možná vypadá, že to není odpočinek… Ale třeba moje hraní na ukulele s naší skvělou skupinou Kulíci z Budějc nebo mé cestování a poznávání nových míst v Čechách i ve světě je skvělý odpočinek. Také ráda cvičím jógu a zejména čchi kung. A pokud chci opravdu vypnout, tak čtu nebo poslouchám audioknihy.

Projekt se jmenuje eSENce ŽEN. Máte nějaké sny?

Mám spoustu snů a ony se mi postupně plní. A protože sny se nemají prozrazovat, nechám si je pro sebe, ale věřím, že postupně se všechny splní a budou vznikat další. Věřím totiž, že pokud má člověk stále nějaké sny a plány a jde cestou k jejich naplnění, nemá čas na stárnutí. V mém okolí mám spoustu úžasných žen, kterým je kolem sedmdesátky, a ty mi dávají vzor a příklad toho, že když máte pro co žít, můžete žít naplno, jak dlouho chcete… Děkuji jim za to a doufám, že v budoucnu budu takovým příkladem pro mladší ženy i já.