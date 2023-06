Podle starosty města Michala Čapka, který nastoupil do funkce po loňských podzimních volbách, jsou doprava a sport okruhy, které může samospráva ovlivnit. Další dvě oblasti už tolik ne. „Těší mě, že právě tato témata dopadla u lidí dobře. Dopravu se snažíme stále zlepšovat a sport podporujeme, myslím, dostatečně," poznamenal s tím, že nejhůře hodnocenou dostupnost bytů nevnímá tolik jako kritiku vůči městu.

Kompletní výsledky ankety najdete ZDE.

„Písek patří mezi nejdražší města, co se týče bytů, to není žádná novinka. Je to oblíbené krásné město s dobrou dostupností a pracovními příležitostmi včetně průmyslové zóny. Podle mého je počet městských bytů adekvátní a co se týče soukromé výstavby, to už moc neovlivníme. Nemyslím si, že by obce a města měla suplovat developerskou činnost," shrnul starosta.

Horší trojkou ohodnotili čtenáři bezpečnost ve městě. Michal Čapek nesouhlasí s tím, že by Písek nebyl bezpečný. „Písek je jedno z nejbezpečnějších měst, o tom jsem přesvědčený," okomentoval starosta čtvrtý hodnocený okruh.

V jednotlivých tématech ankety hlasovalo 302 až 352 lidí. Nejvíc se vyjádřilo k dopravě - 352, z čehož 157 hlasujících dalo jedničku. Podpora sportu dostala čistou jedničku 116x. U bytové politiky lidé nešetřili známkou nejhorší. Pětku dalo 174 hlasujících. Pocit bezpečí v Písku ohodnotilo pětkou 133 lidí.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za naše okresní město. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku. Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu.

Pro výsledky okresních měst v Jihočeském kraji klikněte ZDE.Zdroj: Deník