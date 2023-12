Pozor na ledovku. Pro jižní Čechy je vyhlášená výstraha před mrznoucím deštěm

Řidiči, buďte v pohotovosti. Na jihočeských silnicích to může pěkně klouzat, Český hydrometeorologický ústav vydal pro jižní a jihozápadní Čechy výstrahu před výskytem ledovky, která platí od páteční 18. hodiny do sobotních deseti dopoledne. O víkendu přijde obleva, příští týden by mohlo být k deseti stupňům nad nulou.

V jižních a jihozápadních Čechách hrozí ledovka. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR