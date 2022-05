Písek – Prácheňské muzeum v úterý 3. května vernisáží zahájí novou výstavu Masaryk a Svatá země. Na několika desítkách panelů se podrobně představí málo známá návštěva československé hlavy státu ve Svaté zemi v roce 1927. Prezident odjel do tehdejší mandátní Palestiny jako soukromá osoba a kvůli bezpečnosti ji podnikl tajně a pod jiným jménem. Místní politici i veřejnost však návštěvu považovali za mimořádnou událost a symbolické vyjádření podpory. Výstava bude obohacena o zápůjčku nově zrestaurovaného koženého kufru z pozůstalosti T. G. Masaryka, k vidění bude i prezidentův klobouk s původním koženým obalem. Vernisáž, která začíná v 16 hodin, je spojená s přednáškou hebraisty a diplomata Roberta Řeháka, proto se koná v přednáškovém sále, nikoliv přímo na výstavě v Chodbě knihovny. Expozici je pak možné si prohlédnout až do 29. května.

Písek – Poslední dubnový večer zastavila hlídka Celní správy ČR u Semic osobní auto značky Audi s mladým řidičem. Na místo vyjeli také písečtí policisté, jelikož muž má zákaz řízení. Dechovou zkoušku na alkohol měl řidič negativní, avšak následným testem na omamné a psychotropní látky neprošel.

Protivín – Po zimní přestávce se o víkendu návštěvníkům otevřel Památník města Protivína. Od 1. května tak jsou opět k vidění stálé historicko – etnografické expozice i zajímavá část Exotická příroda. V nedávno zrekonstruovaném výstavním sále je fotografická výstava ze světa pavouků nazvaná Nevídaná krása. Jedná se o makrosnímky předního českého arachnologa Antonína Kůrky. K vidění jsou jak zástupci českých druhů, kterých je popsáno 882, tak i těch exotičtějších. Na celém světě napočítali zoologové neuvěřitelných 49 933 různých pavouků. Výstava bude v Protivíně do 7. srpna. Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin, s pauzou mezi 12. až 13. hodinou.

Milevsko – Provoz v Milevsku od 7. dubna omezuje rekonstrukce povrchu ulice Čs. legií. Jedná se o opravu krajské silnice, která má být dokončena do 28. května. Město musí mimo jiné řešit nedodržování objízdných tras, respektive vjíždění řidičů do zákazu. „Naši strážníci museli začít vybírat pokuty,“ poznamenal starosta města Ivan Radosta s tím, že během prvního týdne v zákazu načapali 25 řidičů, z čehož bylo 22 mimomilevských.

Písecko – V pondělí 2. května začalo pravidelné hubení hlodavců, především potkanů. Deratizaci zajišťuje vždy na jaře a na podzim společnost ČEVAK, provozovatel místní vodohospodářské sítě. „Letos bude v průběhu první poloviny května položeno do 315 kanalizačních šachet a na další vytypovaná místa okolo tří set kilogramů nástrah. Celková délka kanalizační sítě, které se deratizace týká, je 148 kilometrů,“ vyčíslil vedoucí provozního střediska Písecko Tomáš Votava. Konkrétně se budou hlodavci na Písecku hubit v Písku, Protivíně, Miroticích, Mirovicích, Čížové a Topělci. „Máme vybraná místa, kde se potkani vyskytují. Jsou to například sídliště nebo centra měst a obcí. Pravidelným hubením se jich sice nikdy úplně nezbavíme, ale daří se nám zabránit jejich přemnožení,“ dodal Tomáš Votava s tím, že odborná pokládka směsi granulí neohrozí domácí ani hospodářská zvířata, protože nástrahy nejsou na volně přístupných místech. Přesto by si ale lidé měli dát na své volně pobíhající mazlíčky pozor.

Písek – Městská knihovna hostí výstavu několika členů Prácheňské umělecké besedy, kterou zahájila pondělní vernisáž. Výstava s názvem Vesmír – Ejhle člověk! nabídne obrazy, fotografie či keramiku.