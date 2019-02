Výstavu navštívilo téměř 25 tisíc lidí

Čimelice – Ještě celou neděli se sjížděli lidé do Čimelic, aby si mohli prohlédnout unikátní květinové expozice a nakoupit si přírůstky do svých zahrad, ale také aby se potěšili pohledem na králíky, holuby, papoušky a drůbež. Jen na výstavu květin přišlo od čtvrtka do neděle téměř 25 tisíc návštěvníků a kolem pěti tisíc na výstavu chovatelů. Kolony aut projíždějících Čimelicemi vedly po dobu výstavy až k Miroticím a Letům.

Se zájmem návštěvníků byli všichni spokojení. „Přesné číslo zatím ještě nevíme, protože jsme ještě nestihli pokladnu uzavřít, ale návštěvnost byla podobná jako při minulé výstavě. Nejvíc lidí přišlo v pátek a v sobotu, kdy přijížděly zájezdy," uvedl jednatel Českého svazu chovatelů základní organizace Čimelice Vladimír Heřman. V prvních dnech mohli lidé na jejich výstavě vidět 128 králíků, 21 voliér holubů, 24 voliér drůbeže a kolem stovky nejrůznějších papoušků. Protože byla výstava prodejní, v neděli už byly některé klece prázdné. „Největší zájem byl tradičně o králíky a pak o andulky a korely," dodal Vladimír Heřman. Obdivu návštěvníků se těšili také holubi a mezi nimi především druh anglický kudrnáč. Ty obdivovala také Veronika Jarošíková z Chotěšova u Velhartic. Nejvíc se jí ale líbili králíci. Počasí letos chovatelům přálo. „Po předchozích tropických dnech bylo počasí ideální. Často nám někdo říkal, že jsme si ho objednali," poznamenal Vladimír Heřman s tím, že velmi oceňuje výbornou spolupráci všech kolegů, kteří se na výstavě podíleli. S přípravami začínali v tropických teplotách už 14. srpna navážením klecí a jejich montováním. Výstava květin S návštěvností je spokojená také hlavní organizátorka květinové části výstavy v zahradnictví Zámecká zahrada Čimelice Hana Chvalová. „V dobách, kdy se nemohlo jezdit do zahraničí tak, jako dnes, bývala návštěvnost ještě vyšší, ale v současné době, kdy mají lidé na výběr z mnoha možností, si velice vážíme toho, že přijeli k nám, a to i přesto, že bylo letos počasí pro zahradníky a zahrádkáře velmi nepříznivé," hodnotila návštěvnost Hana Chvalová. Lidí přišlo na výstavu více než v roce 2013, kdy celou neděli pršelo. Tentokrát byl výstavní areál plný návštěvníků i v neděli od samého rána. Často bylo slyšet úžas nad tím, jak se zahradníkům podařilo udržet květiny a ostatní rostliny čerstvé do posledního dne. „Chodíme sem pokaždé. Dnes si můžeme vše v klidu prohlédnout, protože už tady není tolik lidí. Obdivuji květinové vazby, je to moc příjemné pokoukání," svěřila se Andrea Hulešová z Krsic, která přišla na výstavu v neděli s dcerou Anetou a synem Karlem. Po dobu konání výstavy organizátorům, ale i návštěvníkům, počasí přálo. Jako by to po parných dnech měli za odměnu. Lidé často obdivovali kromě mimořádných vazeb a expozic staroanglických zákoutí, kde byly květinové vazby spojené s obrazy a keramikou, také Strakonickou rozkvetlou louku z patnácti druhů letniček a 56 odrůd paprik a 26 odrůd rajčat. Překvapením pro mnohé byla rajčata naroubovaná na brambory. U těch se návštěvníci zastavovali nejdéle. „Jednu expozici jsme připravovali se zahradnictvím Václava Vondrovského, který vystavená rajčata naroubovaná na brambory připravil pro návštěvníky jako zajímavost. Je to nápad pro majitele malých zahrádek, kteří chtějí využít prostor a mohou pak sklízet obojí. Navíc netrpí napadením mandelinkou bramborovou," vysvětlila Hana Chvalová.

Autor: Stanislava Koblihová