Výstava se vrátí do středověku

Písek – Připomenout jednu z výrazných událostí ve středověkých dějinách města. To má za cíl výstava s názvem Klášter Svatého Kříže v městě Písku od lidí zlých, kacířských zkažen jest. Je tomu totiž už 600 let, co rozvášněný dav Píseckých zničil zdejší dominikánský klášter a zavraždil řadu zdejších řeholníků. K tragické události došlo 20. srpna 1419.

Výstava nazvaná Klášter Svatého Kříže v městě Písku od lidí zlých, kacířských zkažen jest bude v Prácheňském muzeu. | Foto: Archiv muzea

Výstava bude k vidění v Malých výstavních síních Prácheňského muzea, a to od 17. srpna do 29. září. „Vystaven bude soubor architektonických článků z rozbořeného kláštera, výběr nálezů z archeologických výzkumů, kresebné rekonstrukce podoby klášterního kostela před rokem 1419 či nově zhotovený model jeho původní podoby. Jedním z hlavních exponátů bude rozměrná dřevořezba Ukřižování z doby kolem roku 1420, která bude zapůjčena ze sbírek Národní galerie. Toto téměř dvoumetrové dílo mohlo být součástí vybavení tohoto jediného píseckého klášterního chrámu,“ uvedl autor výstavy a historik muzea Jan Adámek. Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Mimořádně a pouze na pár dní (17. – 22. srpna) bude vystaven i originál jediné dochované listiny, kterou vystavili sami písečtí dominikáni. Je z roku 1375 a uschována je ve sbírkách Národního archivu. Výstavu doprovodí publikace. Představení knihy o osudech zdejších dominikánů Mučedníci písečtí se bude konat 21. srpna od 17 hodin. Její autor následně návštěvníky po výstavě provede.

Autor: Lucie Kotrbová