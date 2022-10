"Všechny pak propojuje Písek, město, které jim neustále tepe do rytmu. Město, které spojuje," podotkla za Sladovnu Karolína Voráčková. Jak dodala, vernisáží prováděla moderátorka Michaela Mohňanská, o hudební doprovod se postarali zpěvačka Petra Pešková a kytarista Zdeněk Hájek. Výstavu zahájily choreografií na nádvoří členky souboru T-Dance, kurátorkou Malé galerie je Linda Hampl Mezrová.

OBRAZEM: Písecký snop otevřel dveře veřejnosti. Přišli zaměstnanci i s rodinami

Výstavu fotografií a videa s tématem tance z různých míst v Písku a jeho okolí mohou zájemci navštívit v Malé galerii Sladovny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, a to až do 30. listopadu. Gabriela Kroutilová před 10 lety založila T-Dance a nabídla scénický tanec a balet všem tanečním nadšencům v Písku.

"Začátek nebyl vůbec lehký, ale jsem strašně ráda, že jsem to udělala, nikdy se nevzdala a našla vás všechny, kteří mi plníte můj velký sen," zmínila a pokračovala: "Tanec miluji, prožívám, žiji a ze srdce ráda předávám všem dětem, protože pro mě představuje propojení všech umění. Je to jazyk našeho těla, jako jediný podle mě dokáže přetlumočit i naše nejniternější fantazie. Doufám, že těch 10 let je pořád ještě začátkem a nás čeká dlouhá protančená cesta životem."