V knihovně mají kroužek malí redaktoři

Písek – Hledá se šéfredaktor, redaktor či fotograf. Zn. Spěchá. Právě takto by mohl vypadat inzerát lákající nové členy do novinářského kroužku Miniredakce – píšu, fotím, natáčím. Ten začal fungovat v Městské knihovně Písek a adepti žurnalistické profese se scházejí každou středu od 14.30 do 15.30 hodin. Zájemce o kroužek, kterým by mělo být aspoň jedenáct let, mezi sebou rádi přivítají lektorka Klára a kolegové Josefína Elen, Honza, Ema a Nela. „Kroužek jsem si vybrala proto, že mě média všeobecně zajímají. Také ráda čtu. Těším se, že si vyzkoušíme, jaké to je být novinář, a připravíme svoje vlastní noviny,“ říká Nela. Ta přislíbila, že s ní zbylí členové miniredakce budou moci na příštím, říjnovém setkání udělat rozhovor. Má totiž netypickou zálibu, ve které figuruje králík. Zájemci o novinářský kroužek o něm najdou více informací na stránkách městské knihovny nebo přímo v knihovně.

Světový festival ptactva.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Hlava v Písku nechá nahlédnout do běžně nepřístupných míst

Písek - Kancelář Smart Písek připravila na začátek října už druhý ročník týdenní akce nazvané Hlava v Písku. Uskuteční se od 3. do 7. října a jejím cílem je ukázat veřejnosti město z jiné stránky. „Hlava v Písku nabídne jedinečnou možnost navštívit řadu míst spadajících do správy města, kam se běžně není možné dostat. V programu budou například prohlídky Píseckých hor na téma Obnova píseckých lesů po kůrovcové kalamitě, polytechnického centra na ZŠ T. Šobra a řemeslných dílen na ZŠ Svobodná nebo dokončené soustavy Purkratických rybníků. Zavítat bude možné i do Divadla Fráni Šrámka, protiatomového krytu v kině Portyč nebo do Teplárny Písek,“ řekla Terezie Hroudová z kanceláře Smart Písek. Na programu je prohlídka kompostárny u Smrkovic, třídírny odpadu na skládce Vydlaby, exkurze do malé vodní elektrárny u Václavského jezu a den otevřených dveří základny hasičů města Písek. Součástí Hlavy v Písku bude také přednáška novináře Jiřího Nádoby, působícího v týdeníku Respekt, na téma Věříte médiím? v městské knihovně. Zájemci o účast na jednotlivých akcí se musí předem registrovat na webu smart.pisek.eu.

V sobotu budou létat draci

Nový Dvůr – V sobotu 1. října od 10 hodin se bude v Novém Dvoře konat drakiáda. Akci pořádá spolek Aktivní Písek, jehož cílem je propojovat písecké komunity, ve spolupráci s místním klubem orientačních sportů.

Na Řežabinci bude Světový festival ptactva

Ražice - V neděli 2. října se bude konat Světový festival ptactva. Zájemci se mohou v době od 9 do 13 hodin vydat spolu s ornitology Prácheňského muzea a dalšími členy České společnosti ornitologické k pozorovací věži u rybníka Řežabince u Ražic. Tato akce se koná v několika evropských zemích právě o prvním říjnovém víkendu. Návštěvníci získají řadu informací o ptačí migraci, bude připravena ukázka odchytu a kroužkování, silný dalekohled pro pozorování vodní hladiny či hry pro děti s ptačí a ekologickou tématikou. V případě dostatečného počtu zájemců vyjde mezi 10. – 11. hodinou procházka kolem rybníka. Je dobré vzít si s sebou vlastní dalekohled.