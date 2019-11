Výstava v ateliéru Prácheňské umělecké besedy u Putimské brány s názvem Kabelkové mámení se setkala při vernisáži ve středu 27. listopadu s opravdu velkým zájmem veřejnosti, především žen.

Výstava Kabelkové mámení. | Foto: Jaroslava Pixová

Jak by ne, oděvní i bytové doplňky je vždycky lákaly. Mimo originálních vyšívaných a quiltovaných kabelek Anny Kotrlíkové a malovaných hedvábných šátků Jaroslavy Pixové se mohli všichni návštěvníci pokochat tkanými obrázky i polštářky Jitky Aksamitové a půvabnými obrazy Květy Tůmové. Jako autorka nejen kabelek, ale i básní se představila Anna Kotrlíková a své verše přednesl i další člen PUB František Havlíček. Výstava trvá do soboty 30. listopadu od 10 do 17 hodin.