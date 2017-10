Výstava dětských přání doprovázela volby.

Záhoří - V Záhoří se už poněkolikoté mohli všichni, kdo šli volit, podívat na originální výstavu, kterou připravily členky zdejšího Českého červeného kříže. Tentokrát se tu představily výtvarné práce žáků zdejší školy.

"Jsme rádi, že nám obec vychází vstříc a zapůjčuje nám na výstavy velkou zasedací místnost na obecním úřadě. Vždy se tady snažíme představit místní šikovné lidi, aby ostatní věděli, kdo tu s nimi žije a co všechno umí," uvedla předsedkyně místního ČČK Jitka Říhová.



Na letošní volby tvořily děti od 1. do 9. třídy, a to na téma Dětská přání - co by se nám líbilo v obci Záhoří, v obci, kde chodím do školy, hraju si a bavím se. Mohly si vybrat volnou formu zpracování a vytvořily modely, obrázky, ale i básničky. Něco děti vyráběly v družině a něco i společně ve třídách. Sešlo se tu 73 dětských prací.



Někdo maloval bazén, jiný udělal model hracích prvků, někdo si přál, záhonky u školy na výuku, lavičky pro babičky, oddělenou stezku pro pěší, aby se nemuselo chodit u frekventované silnice či aby zůstala stará lípa na návsi.



Návštěvníci mohli dát hlas tomu, co se jim nejvíce líbilo. První tři výherci dostanou dort a připraveny jsou i další odměny. Výstava zůstane na úřadě ještě v pondělí, aby se na ni mohly podívat i děti ze školy a porovnat si, co vytvořili jejich spolužáci.